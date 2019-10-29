В сети высмеяли выход новых наушников от Apple: забавные фото

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Не всем пользователям понравился новый дизайн наушников. Многие сравнивают их с феном, покемоном или уткой

Компания Apple представила AirPods Pro. Легкие наушники-вкладыши с новым дизайном, функцией активного шумоподавления и богатым иммерсивным звучанием стали великолепным дополнением линейки AirPods.

«Новые AirPods Pro с адаптивным эквалайзером и гибкими вкладышами превосходно звучат и комфортны в использовании. Кроме того, они поддерживают инновационные функции: активное шумоподавление и прозрачный режим. Мы уверены, что покупатели будут довольны этим дополнением к линейке AirPods», — сказал Фил Шиллер, старший вице‑президент Apple по международному маркетингу.

Появление AirPods кардинально изменило представления о дизайне беспроводных наушников, а теперь легкие и удобные наушники-вкладыши AirPods Pro выводят его на новый уровень.

К каждой паре наушников прилагаются мягкие гибкие силиконовые вкладыши трех размеров, принимающие нужную форму в соответствии с уникальной геометрией уха пользователя.

Наушники надежно фиксируются и отлично блокируют внешние шумы, создавая иммерсивное звучание.