Алина Гросу раскрыла новую грань очарования (фото)



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instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу стала замужней женщиной и, похоже, этот статус отобразился и на внешности исполнительницы. Звезда стала более зрелой и раскрыла новую грань очарования

Певица Алина Гросу, которая работает на профессиональной сцене с 4 лет, знает свои сильные стороны и умеет подчеркивать эффектную фигуру не менее эффектными нарядами.

Хотя открытые платья никуда не исчезли из гардероба звезды, ее осенние образы более сдержанны. Возможно, так на артистку повлияло замужество.

Фолловеры Алины Гросу знают, что при желании певица с легкостью поразит окружающих откровенными образами. Девушка умеет выглядеть стильно и эффектно. Однако осень диктует свои правила и моду.

Новые фото в микроблоге исполнительницы показывают, что в закрытых нарядах Гросу выглядит более привлекательно.

В этом уверены и подписчики 24-летней знаменитости. Лаконичное черное пальто, брендовые шарфы с водолазками певица разбавляет легкими платьями с тренчем цвета хаки и сдержанным черным платьем, которое закрывает руки и шею. Не забывает Гросу и о трендах этого времени года. Ярким акцентом в гардеробе девушки стала красная блуза со змеиным принтом.

Фолловеры восхищаются такими скромными нарядами и считают, что они к лицу их любимице больше, нежели короткие топы и шорты.

«Ти очень красивая», «Да, помню эту маленькую девушку, но время летит и от Алинки Гросу, остались только глаза и взгляд и маленькая девочька превратилась в великолепную леди», «Хорошый выбор, этого образа и придерживаться надо. Вам идет», «Обожаю когда ты так выглядишь, всегда прекрасна, ты прям пример для меня позитива».

Джерело: joinfo.ua