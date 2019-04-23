Сальма Хайек поделилась нежным фото с мужем
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Розсилка
Сальма Хайек
52-летняя Сальма Хайек не часто публикует семейные фото
Поэтому кадр с супругом, 56-летним миллиардером Франсуа-Анри Пино привлек к себе особое внимание.
Супруги устроили себе отпуск в Хорватии, где посетили Национальный парк Бриюни. На память о поездке актриса и бизнесмен сделали совместный кадр на живописном фоне. На снимке Сальма нежно обнимает своего возлюбленного и будто тянется к нему для поцелуя.
«Пожалуйста, не трогайте животных. Но убедитесь, что часто трогаете своего мужа!», — написала звезда в Instagram.
Помимо кадра с мужем она также опубликовала снимок с зеброй из парка. Таким образом Сальма поддержала всемирный праздник День Земли.
Джерело: graziamagazine.ru