Сальма Хайек поделилась нежным фото с мужем



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сальма Хайек

52-летняя Сальма Хайек не часто публикует семейные фото

Поэтому кадр с супругом, 56-летним миллиардером Франсуа-Анри Пино привлек к себе особое внимание.

Супруги устроили себе отпуск в Хорватии, где посетили Национальный парк Бриюни. На память о поездке актриса и бизнесмен сделали совместный кадр на живописном фоне. На снимке Сальма нежно обнимает своего возлюбленного и будто тянется к нему для поцелуя.

«Пожалуйста, не трогайте животных. Но убедитесь, что часто трогаете своего мужа!», — написала звезда в Instagram.

Помимо кадра с мужем она также опубликовала снимок с зеброй из парка. Таким образом Сальма поддержала всемирный праздник День Земли.

Джерело: graziamagazine.ru