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    Жизнь

    Сальма Хайек поделилась нежным фото с мужем

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    Сальма Хайек - Сальма Хайек поделилась нежным фото с мужем
    Сальма Хайек

    52-летняя Сальма Хайек не часто публикует семейные фото

    Поэтому кадр с супругом, 56-летним миллиардером Франсуа-Анри Пино привлек к себе особое внимание.

    Супруги устроили себе отпуск в Хорватии, где посетили Национальный парк Бриюни. На память о поездке актриса и бизнесмен сделали совместный кадр на живописном фоне. На снимке Сальма нежно обнимает своего возлюбленного и будто тянется к нему для поцелуя.

    «Пожалуйста, не трогайте животных. Но убедитесь, что часто трогаете своего мужа!», — написала звезда в Instagram.

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    Сальма Хайек поделилась нежным фото с мужем
    Сальма Хайек поделилась нежным фото с мужем

    Помимо кадра с мужем она также опубликовала снимок с зеброй из парка. Таким образом Сальма поддержала всемирный праздник День Земли.

    Джерело: graziamagazine.ru

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