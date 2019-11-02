Новый фильтр в Instagram заставляет людей вызывать полицию (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Instagram есть слишком реалистичный фильтр, который на любую фотку или видео добавляет очень грустного и одинокого пса. Он умиляет одних юзеров и пугает других, так что не спешите посылать творение близким — дело может дойти до вызова самой настоящей полиции

Пару недель назад пользователи Instagram начали массово выкладывать фотки с одиноко лежащим грустным псом. Только это не настоящий собакен, а фильтр Sasha Dog, который добавляет пёску на абсолютно любые фото или видео, пишет Mothership.

Благодаря создателю фильтра, результат выглядит весьма убедительно и, кажется, способен умилить любого.

Не обошлось и без пранков. Например, один парень скинул фотку с псом своей маме, а она из-за этого боялась войти в дом.

Испугать маму — это полбеды. Дело может зайти дальше: напуганная пранком дочери женщина на полном серьезе обратилась в полицию, а все из-за двух фоток.

Сначала девушка сообщила, что собака якобы крутилась около их дома и зашла в коридор. А потом песель уже разлегся на кровати.

В общем, пранк пошёл не по плану, потому что мама в итоге дико разозлилась, узнав правду. А прибыла ли полиция на самом деле, осталось тайной.

Джерело: medialeaks.ru