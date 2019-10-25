В сети раскритиковали новый клип Насти Каменских

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Ролик на новый трек звезды вызвал бурное обсуждение среди фанатов из-за дерзких образов

Известная украинская певица Анастасия Каменских поразила фанатов новым горячим и епатажным клипом на песню Elefante.

Премьера клипа и песни Elefante состоялась в самой известной в мире утренней передачи Despierta America испанского телеканала Univision.

Режиссером клипа стал Леонид Колосовский. Elefante – это песня которая соединила в себе украинские мотивы и латиноамериканские ритмы.

Новый трек Каменских исполнила на испанском языке под традиционные украинские мотивы.

«Своей музыкой я хочу вдохновить каждого быть открытым миру и стремиться познать все его грани и культуры. В этом видео мы пытались передать основные человеческие ценности и любовь к индивидуальности. Каждый из нас уникален, и я призываю всех любить себя такими, какие вы есть! В конце концов, наша неповторимость – это сила, которая может изменить мир к лучшему », – прокомментировала Каменских свою новую работу.

Но больше всего обсуждений вызвал видеоряд к песне.

В клипе сама певица постоянно демонстрирует грудь и ягодицы, принимает сексуальные позы и выполняет эротические движения. Кроме того, в клипе появляется темнокожий мужчина с приделанным слоновьим хоботом, танцор в леопардовом комбинезоне и другие эпатажные участники.

Ролик собрал около 10 тысяч лайков, но и почти 3,5 тысячи дизлайков. Множество поклонников отметили, что клип вызвал у них неоднозначные эмоции и оставил смешанные чувства.



«Блин, этот слон просто ужасный. Невозможно смотреть», «Фу, мерзкий слон, жесть», «Отличный клип, но слон отвратительный», «Бредняк какой-то. Жопа, колготы, негр с хоботом, мужик лысый в желтых труханах и лосинах, мулатка, транс, ууууу это шлак! Гриб, мухомор, только в тему под это музло», «Ну такое. Как будто все что можно было смешали в одно, в надежде, что получится что-то прикольное. В итоге, получилось тупо, пошло и без смысла» - пишут в комментариях к ролику.