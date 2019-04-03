Охранник Эда Ширана стал звездой Instagram благодаря забавным снимкам с артистом
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Розсилка
Эд Ширан и его охранник
Почти год назад охранник знаменитого певца Эда Ширана завел страничку в соцсети
На своей странице в соцсети Кевин Майерс публикует веселые и даже неловкие снимки со своим подопечным, собирая тысячи лайков. В аккаунте популярного секьюрити поклонники могут наблюдать закулисные истории и дурачества Эда и Кевина.
На страничку подписались уже почти миллион человек, и эта цифра постоянно растет. Так охранник скоро станет популярнее своего знаменитого работодателя. Это немудрено, вы только посмотрите на эти снимки!
Джерело: twizz.ru