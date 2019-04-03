Охранник Эда Ширана стал звездой Instagram благодаря забавным снимкам с артистом



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Эд Ширан и его охранник

Почти год назад охранник знаменитого певца Эда Ширана завел страничку в соцсети

На своей странице в соцсети Кевин Майерс публикует веселые и даже неловкие снимки со своим подопечным, собирая тысячи лайков. В аккаунте популярного секьюрити поклонники могут наблюдать закулисные истории и дурачества Эда и Кевина.

На страничку подписались уже почти миллион человек, и эта цифра постоянно растет. Так охранник скоро станет популярнее своего знаменитого работодателя. Это немудрено, вы только посмотрите на эти снимки!

Джерело: twizz.ru