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    Охранник Эда Ширана стал звездой Instagram благодаря забавным снимкам с артистом

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    Эд Ширан и его охранник - Охранник Эда Ширана стал звездой Instagram благодаря забавным снимкам с артистом
    Эд Ширан и его охранник

    Почти год назад охранник знаменитого певца Эда Ширана завел страничку в соцсети

    На своей странице в соцсети Кевин Майерс публикует веселые и даже неловкие снимки со своим подопечным, собирая тысячи лайков. В аккаунте популярного секьюрити поклонники могут наблюдать закулисные истории и дурачества Эда и Кевина.

    На страничку подписались уже почти миллион человек, и эта цифра постоянно растет. Так охранник скоро станет популярнее своего знаменитого работодателя. Это немудрено, вы только посмотрите на эти снимки!

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    Охранник Эда Ширана стал звездой Instagram благодаря забавным снимкам с артистом
    Охранник Эда Ширана стал звездой Instagram благодаря забавным снимкам с артистом
    Охранник Эда Ширана стал звездой Instagram благодаря забавным снимкам с артистом
    Охранник Эда Ширана стал звездой Instagram благодаря забавным снимкам с артистом
    Охранник Эда Ширана стал звездой Instagram благодаря забавным снимкам с артистом
    Охранник Эда Ширана стал звездой Instagram благодаря забавным снимкам с артистом
    Охранник Эда Ширана стал звездой Instagram благодаря забавным снимкам с артистом
    Охранник Эда Ширана стал звездой Instagram благодаря забавным снимкам с артистом
    Охранник Эда Ширана стал звездой Instagram благодаря забавным снимкам с артистом
    Охранник Эда Ширана стал звездой Instagram благодаря забавным снимкам с артистом

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    Джерело: twizz.ru

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