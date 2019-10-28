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    Toyota показала необычную разработку (фото)

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    Toyota показала необычную разработку (фото)
    hochu.ua

    Японская машиностроительная компания Toyota презентовала электронную метлу. При этом создатели не скрывают, что работали над проектом, вдохновившись историями о ведьмах

    С каждым годом Toyota удивляет все больше на ежегодной презентации новинок на Motor Show в Токио. В этом году самой обсуждаемой стала летающая е-метла, которая смоделирована на базе той, которую для своих полетов используют ведьмы.

    Метла e-broom дебютировала на сцене с пользователем, который надел пару роликовых коньков для удачного приземления.

    Она полностью повторяет форму обыкновенной метлы. Приспособление, как из фильма о Гарри Поттере помогает человеку передвигаться, зажав метлу между ног.

    У электронной метлы от Toyota есть только одно колесо и очень маленькое. Также компания продемонстрировала прозрачную кошку, которая сидит на конце электронной метлы.

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    hochu.ua
    hochu.ua
    hochu.ua

    На сайте сообщается, что механизм должен «объединить человека и машину, заново открыв удовольствие от мобильности». Он предназначен для шоу с участием человека и проведения досуга.

    Джерело: Хочу.ua

    фотография технологии компания
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