Toyota показала необычную разработку (фото)
Японская машиностроительная компания Toyota презентовала электронную метлу. При этом создатели не скрывают, что работали над проектом, вдохновившись историями о ведьмах
С каждым годом Toyota удивляет все больше на ежегодной презентации новинок на Motor Show в Токио. В этом году самой обсуждаемой стала летающая е-метла, которая смоделирована на базе той, которую для своих полетов используют ведьмы.
Метла e-broom дебютировала на сцене с пользователем, который надел пару роликовых коньков для удачного приземления.
Она полностью повторяет форму обыкновенной метлы. Приспособление, как из фильма о Гарри Поттере помогает человеку передвигаться, зажав метлу между ног.
У электронной метлы от Toyota есть только одно колесо и очень маленькое. Также компания продемонстрировала прозрачную кошку, которая сидит на конце электронной метлы.
На сайте сообщается, что механизм должен «объединить человека и машину, заново открыв удовольствие от мобильности». Он предназначен для шоу с участием человека и проведения досуга.
Джерело: Хочу.ua