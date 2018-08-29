Молодая жена Венсана Касселя засветила пышный бюст в модном купальнике



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Тина Кунаки

Появились новые фото Тины Кунаки с неофициальной части мероприятия

24 августа в Северной Стране Басков, в деревне Бидар, состоялась церемония бракосочетания актера Венсана Касселя и модели Тины Кунаки. Невеста была одета в платье с глубоким декольте Vera Wang, а через несколько дней после свадьбы появились новые фото Тины Кунаки.

Сейчас знаменитости наслаждаются медовым месяцем на побережье Атлантического океана. На странице в Instagram 21-летняя модель опубликовала фото из романтического путешествия. На отдыхе Тина продемонстрировала эффектный пляжный образ.

Белоснежное платье Attico и соломенная шляпа с черной лентой Jacquemus из коллекции весна-лето 2017 - отличный образ для вдохновения для летнего свадебного образа.

Правда, ходили слухи, что подвенечное платье невесты сделает голландский дуэт дизайнеров Viktor & Rolf, а сама церемония состоится во французском Биаррице. Но на деле все оказалось по-другому. Бракосочетание прошло в Северной Стране Басков, а именно в прибрежной деревне Бидар, которая находится к югу от родного города Кунаки Биарриц.

Среди гостей присутствовали друзья пары: французский актер, режиссер и сценарист Жиль Лелуш, 34-летняя французская актриса Лейла Бехти, а также самая молодая обладательница «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля, 24-летняя французская актриса Адель Экзаркопулос.

Джерело: vogue.ua