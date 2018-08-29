Кожа, леопард и клетка: осенняя коллекция H&M Studio



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Studio осень-зима 2018/19

В сети появился осенний лукбук H&M Studio — премиальной линии масс-маркет-гиганта

Выходит коллекция, вдохновенная культовым сериалом Дэвида Линча «Твин Пикс». И пусть новый сезон «Твин Пикса» уже отгремел, по поводу следующего Дэвид Линч все не может определиться, честно говоря, новых инфоповодов для того, что посвящать сериалу целые коллекции, просто нет. Но дизайнеров эстетика «Твин Пикса» не отпускает — и мы их в этом прекрасно понимаем.

В новой коллекции будут ключевые вещи из гардероба женщины и предметы, позаимствованные из классического мужского гардероба. Скульптурные платья из плотной шерсти и укороченные кардиганы из шерсти, надетые под тренчкот.

Подвернутые джинсы и куртки из денима цвета индиго, плиссированные юбки, расцвеченные деграде от красного к фуксии. Cловом, всё необходимое для нового сезона.

Мужская коллекция вдохновлена стилем преппи и олицетворяет классический стиль студентов Лиги плюща. К новому учебному году дизайнеры подготовили дафлкоты в стиле ретро, куртки оттенка кофе из переработанной шерсти, с вельветовым воротником, традиционные университетские свитера.

Современные студенты из консервативных колледжей, тем не менее, не боятся носить панковскую клетку с головы до ног и дутые куртки в броскую клетку тартан.

Мужская и женская коллекции будут доступны с 6 сентября в магазинах H&M.

Джерело: vogue.ua