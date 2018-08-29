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    Ослепительно красивые невесты в хиджабах восхитили сеть

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    Ослепительно красивые невесты в хиджабах восхитили сеть

    Когда речь заходит о свадьбах и невестах, в каждой культуре свои традиции, связанные с этим торжественным событием. Например, в западных странах девушки надевают белое платье

    В Индии невесты выбирают розовые или красные платья. Мусульманские невесты носят красивые хиджабы, которые в зависимости от страны и культуры могут быть очень разными.

    Некоторые из них достаточно скромные, другие щедро украшены камнями, стразами или бисером.

    Большая часть мусульманского мира считает, что хиджаб — это не просто деталь одежды. Это то, что покрывает женщину с ее красотой, ее сиянием, молодостью, скрывает ее улыбку, ее нежность, ласку ее взгляда. Но это не оковы или каменный мешок для бедной узницы. 

    Эта подборка еще раз доказывает, что хиджаб может выглядеть не только очень красиво, но и неимоверно сексуально и притягательно.

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    Ослепительно красивые невесты в хиджабах восхитили сеть
    Ослепительно красивые невесты в хиджабах восхитили сеть
    Ослепительно красивые невесты в хиджабах восхитили сеть
    Ослепительно красивые невесты в хиджабах восхитили сеть
    Ослепительно красивые невесты в хиджабах восхитили сеть
    Ослепительно красивые невесты в хиджабах восхитили сеть
    Ослепительно красивые невесты в хиджабах восхитили сеть
    Ослепительно красивые невесты в хиджабах восхитили сеть
    Ослепительно красивые невесты в хиджабах восхитили сеть
    Ослепительно красивые невесты в хиджабах восхитили сеть
    Ослепительно красивые невесты в хиджабах восхитили сеть
    Ослепительно красивые невесты в хиджабах восхитили сеть
    Ослепительно красивые невесты в хиджабах восхитили сеть
    Ослепительно красивые невесты в хиджабах восхитили сеть
    Ослепительно красивые невесты в хиджабах восхитили сеть
    Ослепительно красивые невесты в хиджабах восхитили сеть
    Ослепительно красивые невесты в хиджабах восхитили сеть
    Ослепительно красивые невесты в хиджабах восхитили сеть
    Ослепительно красивые невесты в хиджабах восхитили сеть
    Ослепительно красивые невесты в хиджабах восхитили сеть
    Ослепительно красивые невесты в хиджабах восхитили сеть
    Ослепительно красивые невесты в хиджабах восхитили сеть

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    Джерело: boredpanda.com

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