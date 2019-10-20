Зеленский встретился со звездами шоу-бизнеса (фото)



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facebook.com/president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил на встречу представителей шоу-бизнеса, спорта, кино и искусства, чтобы обсудить с ними популяризацию нашей страны в мире

Зеленский убежден, что знаменитые люди своими достижениями могут помочь не только популяризировать Украину во всем мире, но и объединить всех украинцев, в независимости от места их проживания.

Во встрече также приняли участие народные депутаты, которые работают в профильных комитетах Верховной Рады, и министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

Президент заявил, что поддержка украинской культуры – это часть информационной политики, которая должна объединить и способствовать возвращению украинцев, которые в данное время живут на временно оккупированных территориях.

Зеленский отметил, что очень важно, чтобы мы победили в войне не с помощью оружия, а благодаря дипломатии. Он также попросил, чтобы представители культуры, спорта и шоу-бизнеса рассказали о проблемах в их сфере, и правительство попытается решить их.

Джерело: facebook.com/president.gov.ua