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    Зеленский встретился со звездами шоу-бизнеса (фото)

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    Зеленский встретился со звездами шоу-бизнеса (фото)
    facebook.com/president.gov.ua

    Президент Украины Владимир Зеленский пригласил на встречу представителей шоу-бизнеса, спорта, кино и искусства, чтобы обсудить с ними популяризацию нашей страны в мире

    Зеленский убежден, что знаменитые люди своими достижениями могут помочь не только популяризировать Украину во всем мире, но и объединить всех украинцев, в независимости от места их проживания.

    Во встрече также приняли участие народные депутаты, которые работают в профильных комитетах Верховной Рады, и министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

    Президент заявил, что поддержка украинской культуры – это часть информационной политики, которая должна объединить и способствовать возвращению украинцев, которые в данное время живут на временно оккупированных территориях.

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    facebook.com/president.gov.ua
    facebook.com/president.gov.ua
    facebook.com/president.gov.ua
    facebook.com/president.gov.ua
    facebook.com/president.gov.ua
    facebook.com/president.gov.ua
    facebook.com/president.gov.ua
    facebook.com/president.gov.ua

    Зеленский отметил, что очень важно, чтобы мы победили в войне не с помощью оружия, а благодаря дипломатии. Он также попросил, чтобы представители культуры, спорта и шоу-бизнеса рассказали о проблемах в их сфере, и правительство попытается решить их.

    Джерело: facebook.com/president.gov.ua

    фотография Владимир Зеленский правительство Владимир Бородянский
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