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    Снежана Бабкина умилила фото с сыном

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    Снежана Бабкина умилила фото с сыном
    instagram.com/babkin_official

    Снежана в Instagram опубликовала праздничное фото с Елисейкой

    Сергей и Снежана Бабкины, которые недавно крестили своего сыночка Елисея в знаковом месте, поделились с поклонниками счастливой новостью о своеобразном «мини-юбилее» - малышу уже исполнилось четыре месяца. 

    Цветущая мама показала в сети нежный снимок с ребенком и поразила своим цветущим видом и светлой красотой.

    34-летняя мама троих детей в розовой футболке держит на руках малыша, который в сравнении с предыдущими кадрами действительно заметно подрос.

    «А нам плюс ко всему сегодня 4 месяца! Молоденький Елисейка и молоденькая Снежанка», - подписала она кадр.

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    instagram.com/babkin_official
    instagram.com/babkin_official
    instagram.com/babkin_official
    instagram.com/babkin_official
    instagram.com/babkin_official
    instagram.com/babkin_official

    Известный артист из Харькова со своей женой просто обожают сынишку, который растет настоящим меломаном и музыкальным критиком - звездный папа часто исполняет ему дома новые хиты, и даже берет на выступления.

    Пользователи сети поздравляют счастливых родителей и просто купают Снежану и малыша в комплиментах, желая самое лучшее всей семье. Также многие отмечают, что Бабкина от радости материнства просто сияет и цветет, выглядит даже моложе.

    Джерело: rbc.ua

    знаменитости фотография Instagram
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