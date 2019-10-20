9-летний мальчик меняет свои картины на корм для животных из приюта



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boredpanda.com

Даже самые маленькие из нас способны изменить мир к лучшему и восстановить веру в молодые поколения. Добросердечный 9-летний мальчик Павел Абрамов нашел идеальный ответ на этот вопрос

Маленький художник пишет красивые портреты домашних животных, а потом обменивает их на корм для животных местного приюта. Каждый помогает по-своему.

Павел и его мама Екатерина Большакова начали этот проект под названием «Добрые руки» около года назад. Эта идея возникла в голове Павла, когда семья потеряла четвероногого питомца Барсика, он больше не мог игнорировать бездомных животных, бродящих по улицам города.

Павел рисует настоящих домашних животных, владельцы которых готовы дать килограмм каши, мяса и припасов в обмен на портрет своего питомца. Он знает каждую из своих моделей по имени и часто встречает их на улице.

Он рисует на основе фотографий домашних животных и всегда интересуется, как владельцы встретили своих пушистых членов семьи. Павел глубоко тронут душераздирающими историями о спасении домашних животных с холодных улиц, и это, вероятно, компенсирует все его усилия.

Произведения, сделанные доброй кистью Павла, отправились в Испанию, Германию и многое другое.

«Наша семья гордится его замечательным проектом. Его дни расписаны по минутам, он хочет делать абсолютно все, просто не хватает времени», - рассказала мама мальчика Екатерина. Павел мечтает стать архитектором и построить большое убежище в будущем, а пока - он будет помогать своим искусством и гуманными инициативами.

Джерело: boredpanda.com