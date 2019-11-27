Правительство выбрало «лицо» для электронных документов

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Министерство цифровой трансформации выбрало лицо для демоверсии электронного водительского удостоверения

Украинка из польского модельного агентства Александра Ободянская станет лицом демоверсии электронного водительского удостоверения.

Об этом сообщается на официальной странице Министерства цифровой трансформации Украины в социальной сети Facebook.

«Выбрали будущее лицо электронного государства, им станет Саша Ободянская. Победителя среди лидеров выбирали всей командой и партнерами. Практически единогласно выбрали Александру. Поздравляем ее и ждем презентацию приложения», — сказано в сообщении.

Принципы отбора в министерстве объясняют так: опирались на несколько факторов, а именно – реальность фотографии и соразмерность человеку, который ее выложил, фото нравилось другим пользователям и его отмечали, человеку на фото должно быть более 18 лет.

Вскоре лицо Ободянской разместят на электронном удостоверении водителя.

Об Александре Ободянской известно немного. Она из Винницы и гражданка Украины. Получила грант на обучение по международной стипендиальной программе International Scholarship Programme of WSB University.

На данный момент она живет и работает в Польше, так как заканчивает магистратуру по международной экономике. Владеет тремя иностранными языками.

Несмотря на работу за границей, Ободянская стремится приобщиться к изменениям в Украине.

Она также ведет блог в соцсети Instagram. Девушка публикует свои снимки с фотосессий.

Также Ободянская часто делится фотографиями из путешествий по разным странам.