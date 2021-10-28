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    Кейт Миддлтон и принц Уильям грубо нарушили королевский протокол

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    Кейт Миддлтон и принц Уильям&nbsp; - Кейт Миддлтон и принц Уильям грубо нарушили королевский протокол
    Кейт Миддлтон и принц Уильям 

    Династия под угрозой?

    Недавно семья герцога и герцогини Кембриджских попалась на глаза общественности в аэропорту Хитроу. Предположительно, супруги с детьми оправились отдыхать, так как при них был багаж и все довольно улыбались. Куда и на сколько, неизвестно. Но одно ясно совершенно точно.

    Вся семья была замечена вместе у 5 терминала, где провожают и встречают членов королевской семьи и высокопоставленных лиц. А это грубое нарушение королевского протокола. Согласно правилам, родители и дети не могут находиться в одном транспортном средстве одновременно.

    Это условие необходимо выполнять, во избежание риска прервать преемственность. Ведь в дороге может произойти что угодно, и тогда возникнут вопросы с престолонаследием, пишет Purewow. Именно в интересах монархии Елизавету II, принца Чарльза и принца Уильяма никогда не сажают в один транспорт.

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    Кейт Миддлтон и принц Уильям грубо нарушили королевский протокол
    Кейт Миддлтон и принц Уильям грубо нарушили королевский протокол
    Кейт Миддлтон и принц Уильям грубо нарушили королевский протокол
    Кейт Миддлтон и принц Уильям грубо нарушили королевский протокол
    Кейт Миддлтон и принц Уильям грубо нарушили королевский протокол

    Ранее «Скотч» сообщал, что похудевшая Адель показала свой роскошный дом изнутри.

    Так, знаменитая певица показала публике свой двухэтажный дом. На первом этаже находится светлая и просторная кухня. Певица признается, что обожает проводить время за созданием кулинарных шедевров. Второй этаж занят гостиной и несколькими спальнями.

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    Теги: знаменитости Кейт Миддлтон Принц Уильям
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    Кейт Миддлтон и принц Уильям грубо нарушили королевский протокол