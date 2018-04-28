Самая сексуальная девушка-автомеханик: соблазнительные фото красавицы

Такому автомеханику стремится доверить свою машину каждый мужчина на Филлипинах

Британские СМИ разыскали «самую сексуальную в мире девушку-автомеханика». Ею стала звезда соцсетей из Филиппин поимени Тантин Менесес, за снимками которой следят десятки тысяч поклонников. Тантин была очарована ремонтом автомобилей, даже когда была еще ребенком. Несмотря на то, что она подвергалась издевательствам со стороны



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@tantinmeneses09

Такому автомеханику стремится доверить свою машину каждый мужчина на Филлипинах

Британские СМИ разыскали «самую сексуальную в мире девушку-автомеханика». Ею стала звезда соцсетей из Филиппин поимени Тантин Менесес, за снимками которой следят десятки тысяч поклонников.

Тантин была очарована ремонтом автомобилей, даже когда была еще ребенком. Несмотря на то, что она подвергалась издевательствам со стороны других молодых людей над такой «не-женской» страстью. Cама она говорит, что хотела бы видеть больше женщин, выбирающих себе именно эту стезю.

21-летняя девушка изучала в колледже техническое обслуживание автомобилей и автомобилестроение. Сейчас она работает в одном из местных гаражей, а также подрабатывает моделью, позируя в купальниках и нижнем белье.

В рабочее время она часто покрыта маслом и носит мешковатые комбинезоны. Но в своем Instagram она часто публикует соблазнительные снимки с фотосессий.



«Быть женщиной — не значит быть инвалидом. Мы, леди, имеем те же возможности, что и мужчины», — считает филиппинка, которую не смущает, что во время работы она сильно пачкается и выглядит совсем не гламурно.

Девушка удивляется такому большому количеству комплиментов о том, что она самая красивая девушка-механик на Филлипинах (а можем, и во всем мире). Она утверждает, что не планировала и не ожидала такой популярности, просто всегда делала то, что любит по-настоящему.

«Я никогда не ожидала, что люди заметят мою красоту, потому что все, чего я хотела - это работать на автомобилях. Я не против работать с грязью и маслом, пока я счастлива», - отмечает Тантин.

Джерело: dailystar.co.uk