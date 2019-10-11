  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Верка Сердючка поздравила маму с днем рождения: как мама выглядит на самом деле

    • ГЛАВКОМ
    • Розсилка
    Верка Сердючка поздравила маму с днем рождения: как мама выглядит на самом деле
    instagram.com/belokoninnaviktorovna

    Верка Сердючка обратилась к своей маме через Instagram

    Верка Сердючка на своей странице в Instagram поздравила маму с днем рождения. «З Днем Народження, @belokoninnaviktorovna!», – такое сообщение появилось в соцсети.

    Также была опубликована фотография актрисы Инны Белоконь, которая на сцене играет маму Сердючки.

    На снимке женщина запечатлена не в сценическом образе. Она сидит и держит в руках двух маленьких утят.

    Инна Еременко, более известная под фамилией Белоконь, родилась 27 марта 1968 года в Полтаве. В конце 1980-х Инна познакомилась с Андреем Данилко, позже получившем известность благодаря образу Верки Сердючки.

    Там начавший активно участвовать в самодеятельности 16-летний Данилко встретился с 21-летней Инной. Друг на друга они обратили внимание сразу. 

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    instagram.com/v_serduchka
    instagram.com/belokoninnaviktorovna
    instagram.com/belokoninnaviktorovna
    instagram.com/belokoninnaviktorovna
    instagram.com/belokoninnaviktorovna
    instagram.com/belokoninnaviktorovna
    instagram.com/belokoninnaviktorovna
    instagram.com/belokoninnaviktorovna

    Инна Яременко всегда поддерживала Андрея, его знаменитая героиня также появилась благодаря ее поддержке. Инна была рядом с артистом с первых дней основания «Театра пародий Андрея Данилко», играла ведущие роли в его спектаклях.


    знаменитости фотография Instagram
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ