Верка Сердючка поздравила маму с днем рождения: как мама выглядит на самом деле

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instagram.com/belokoninnaviktorovna

Верка Сердючка обратилась к своей маме через Instagram

Верка Сердючка на своей странице в Instagram поздравила маму с днем рождения. «З Днем Народження, @belokoninnaviktorovna!», – такое сообщение появилось в соцсети.

Также была опубликована фотография актрисы Инны Белоконь, которая на сцене играет маму Сердючки.

На снимке женщина запечатлена не в сценическом образе. Она сидит и держит в руках двух маленьких утят.

Инна Еременко, более известная под фамилией Белоконь, родилась 27 марта 1968 года в Полтаве. В конце 1980-х Инна познакомилась с Андреем Данилко, позже получившем известность благодаря образу Верки Сердючки.

Там начавший активно участвовать в самодеятельности 16-летний Данилко встретился с 21-летней Инной. Друг на друга они обратили внимание сразу.

Инна Яременко всегда поддерживала Андрея, его знаменитая героиня также появилась благодаря ее поддержке. Инна была рядом с артистом с первых дней основания «Театра пародий Андрея Данилко», играла ведущие роли в его спектаклях.