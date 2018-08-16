Седая красота: Фотограф доказал, что и после 60 люди могут оставаться стильными и привлекательными
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Розсилка
Морщины и легкая седина придают человеку невероятный шарм
Если кто-то думает, что модельный бизнес открыт только для молодых, он ошибается.
Появившаяся седина и морщины вовсе не означают, что о карьере модели можно забыть.
И это доказал фотограф Игорь Гавар, который основал модельное агенство для людей в возрасте.Талантливый фотограф собрал под одной крышей мужчин и женщин в возрасте 60-85 лет и предложил им попробовать себя в качестве моделей.
Что из этого вышло, вы можете посмотреть прямо сейчас!
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Джерело: Культурология