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    Как животные пытаются пережить жару: смешные фото

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    Смешные фото - Как животные пытаются пережить жару: смешные фото
    Смешные фото

    Текущий год бьет тепловые рекорды по всему миру. Смешные попытки домашних питомцев остудиться и утомление от жары показывают пользователи со всего мира

    От жары в 2018 страдают не только люди. Но если мы можем включить кондиционер или сходить в прохладный душ, то животным приходится придумывать собственные способы.

    Домашние питомцы пытаются уберечься от жары, а ести не выходит, то ярко демонстрируют свою усталось из-за нее. Некоторые спосбы оказываются весьма забавными и попадают на фото.

    В сети собрали смешные снимки, на которых хозяева подловили своих питомцев во время забавных способов спастись от жары.

    «Пейте побольше воды, поливайте цветы вечером и рано утром, выбросьте синтетические штаны и майки, повычесывайте котов, не забудьте про панамки малышам, не смотрите на пыль – еще будет время ее побороть, словом, встречайте жару в специальных доспехах – легкомысленных бретельках, черных очках, во льнах и шелках", – рекомендуют синоптики.

    Но жаркая погода в Украине уже к выходным ощутимо спадет, возможны дожди. Начало осени также ожидается дождливым.

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    Как животные пытаются пережить жару: смешные фото
    Как животные пытаются пережить жару: смешные фото
    Как животные пытаются пережить жару: смешные фото
    Как животные пытаются пережить жару: смешные фото
    Как животные пытаются пережить жару: смешные фото
    Как животные пытаются пережить жару: смешные фото
    Как животные пытаются пережить жару: смешные фото
    Как животные пытаются пережить жару: смешные фото
    Как животные пытаются пережить жару: смешные фото
    Как животные пытаются пережить жару: смешные фото
    Как животные пытаются пережить жару: смешные фото
    Как животные пытаются пережить жару: смешные фото
    Как животные пытаются пережить жару: смешные фото
    Как животные пытаются пережить жару: смешные фото
    Как животные пытаются пережить жару: смешные фото
    Как животные пытаются пережить жару: смешные фото
    Как животные пытаются пережить жару: смешные фото
    Как животные пытаются пережить жару: смешные фото

    «15-16 августа ожидается дождь по западной и цетральной части Украины, затем 20-21 августа. Эти дожди должны снизить температуру. 27-28 августа тоже ожидается дождь. Если брать сентябрь, то с 1 по 13 число - сплошные дожди. Они намного сбавят температуру почти по всей Украине».

    Джерело: korrespondent.net

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