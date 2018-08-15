Как животные пытаются пережить жару: смешные фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Смешные фото

Текущий год бьет тепловые рекорды по всему миру. Смешные попытки домашних питомцев остудиться и утомление от жары показывают пользователи со всего мира

От жары в 2018 страдают не только люди. Но если мы можем включить кондиционер или сходить в прохладный душ, то животным приходится придумывать собственные способы.

Домашние питомцы пытаются уберечься от жары, а ести не выходит, то ярко демонстрируют свою усталось из-за нее. Некоторые спосбы оказываются весьма забавными и попадают на фото.

В сети собрали смешные снимки, на которых хозяева подловили своих питомцев во время забавных способов спастись от жары.

«Пейте побольше воды, поливайте цветы вечером и рано утром, выбросьте синтетические штаны и майки, повычесывайте котов, не забудьте про панамки малышам, не смотрите на пыль – еще будет время ее побороть, словом, встречайте жару в специальных доспехах – легкомысленных бретельках, черных очках, во льнах и шелках", – рекомендуют синоптики.

Но жаркая погода в Украине уже к выходным ощутимо спадет, возможны дожди. Начало осени также ожидается дождливым.

«15-16 августа ожидается дождь по западной и цетральной части Украины, затем 20-21 августа. Эти дожди должны снизить температуру. 27-28 августа тоже ожидается дождь. Если брать сентябрь, то с 1 по 13 число - сплошные дожди. Они намного сбавят температуру почти по всей Украине».

Джерело: korrespondent.net