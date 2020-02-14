День святого Валентина: политики поздравили своих любимых



Розсилка ВІДПРАВИТИ

С самого утра 14 февраля на своих страничках в соцсетях высокопоставленные и известные лица поздравили своих любимых с праздником

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман признался своей супругу в трепетных чувствах, выложив три снимка с ней. На фото пара нежно держится за руки.

Владимир Гройсман с женой

Короткая подпись гласит: «Люблю».

Лидер национального движения Дія, бывший народный депутат Дмитрий Ярош распространил фото с женой Ольгой, впервые опубликовал 5 лет назад.

Дмитрий Ярош с женой

Фотография сделана в больнице Мечникова в Днепре, где Ярош лечился после ранения.

Пятый президент и лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко опубликовал милое фото с женой Мариной. Политик добавил, что она является любовью всей его жизни.

Петр Порошенко с женой

«Ловлю каждое твое слово, каждый твой взгляд. Не устаю признаваться тебе в любви. Марина, ты - любовь всей моей жизни», - написал Порошенко.

Фото с лепестками, кофе и конфетами опубликовала бывшая первый вице-спикер, нардеп Ирина Геращенко.

Ирина Геращенко

Хотя в комментариях Геращенко написала: «Я не очень люблю «маркетинговые» праздники».

Борислав Береза с женой

«Я нашел свою половинку 27 лет назад. Нашел свое счастье. Нет, не подумайте что мы никогда не ссоримся. Бывает. Но это такая большая редкость, что она не влияет на все остальное. Она любит меня таким, какой я есть, а я люблю ее со всеми ее плюсами и минусами. Именно поэтому я встречаю 27-й День святого Валентина с Наталией Березой. В общем, с праздником тебя, любимая!», - признается в любви бывший нардеп Борислав Береза.