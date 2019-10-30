Школьнику пообещали собаку за миллион лайков в Instagram (фото)



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Школьник из Кропивницкого Кирилл Пацеля собрал миллион лайков на фотографии в Instagram и родители купили ему собаку

Мальчик опубликовал свое фото с плакатом с надписью: «Моя мама сказала, что я получу щенка, если соберу миллион лайков». Таким образом родители осуществили заветную мечту 8-летнего Кирилла – купили лабрадора.

Переглянути цей допис в Instagram Милли дома ♥️ Milly at home ♥️ Допис, поширений Кирилл Пацеля (@kirill.patselya) 26 Жов 2019 р. о 7:35 PDT

Кирилл уже опубликовал фотографию желаемого щенка в соцсети и назвал его Милли. Миллион лайков пост мальчика собрал за пять дней. Родители признались, что для них это стало неожиданностью.

«Однажды на уроке нужно было рассказать о своих домашних любимцах, но я не знал, что сказать. Мама думала, что фото наберет только тысячу лайков. Теперь мне нужно просыпаться в 6 утра, чтобы выгулять собаку», – поделился Кирилл.

Джерело: Обозреватель