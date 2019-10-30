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    Фото

    Школьнику пообещали собаку за миллион лайков в Instagram (фото)

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    Школьнику пообещали собаку за миллион лайков в Instagram (фото)
    instagram.com/kirill.patselya

    Школьник из Кропивницкого Кирилл Пацеля собрал миллион лайков на фотографии в Instagram и родители купили ему собаку

    Мальчик опубликовал свое фото с плакатом с надписью: «Моя мама сказала, что я получу щенка, если соберу миллион лайков». Таким образом родители осуществили заветную мечту 8-летнего Кирилла – купили лабрадора.

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    Милли дома ♥️ Milly at home ♥️

    Допис, поширений Кирилл Пацеля (@kirill.patselya)

    Кирилл уже опубликовал фотографию желаемого щенка в соцсети и назвал его Милли. Миллион лайков пост мальчика собрал за пять дней. Родители признались, что для них это стало неожиданностью.

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    instagram.com/kirill.patselya
    instagram.com/kirill.patselya
    instagram.com/kirill.patselya
    instagram.com/kirill.patselya
    instagram.com/kirill.patselya
    instagram.com/kirill.patselya
    instagram.com/kirill.patselya

    «Однажды на уроке нужно было рассказать о своих домашних любимцах, но я не знал, что сказать. Мама думала, что фото наберет только тысячу лайков. Теперь мне нужно просыпаться в 6 утра, чтобы выгулять собаку», – поделился Кирилл.

    Джерело: Обозреватель

    фотография социальная сеть родители Instagram животные
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