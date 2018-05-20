Элегантная невеста, слезы и нежные поцелуи: фоторепортаж с венчания Меган Маркл и принца Гарри

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Принц Гарри и Меган Маркл

Вчера весь мир наблюдал за настоящей сказкой, которая случилась наяву

Кто бы мог подумать, что самая обычная девушка сможет завоевать сердце и душу самого желанного холостяка Великобритании и настоящего принца. Как оказалось, в реальной жизни и такое может случиться.

Еще недавно Меган Маркл знали только те, кто смотрел сериал «Форс-мажоры», а теперь ее имя вошло в историю. 19 мая, она вышла замуж за наследника британского престола, внука королевы Елизаветы II, сына принца Уэльского и принцессы Дианы - принца Гарри. Отныне Меган будут называть герцогиней Сассекской - она стала первой, кто получил этот титул в истории британской королевской семьи, а Гарри - герцогом Сассекским.

Стоит отметить, что свадьба принца Гарри и Меган Маркл стала одной из немногих королевских свадеб, которой предшествовало огромное количество скандалов и приковано внимание журналистов со всего мира.

Сначала, Меган Маркл и принц Гарри отказались приглашать политических лидеров на свое торжество. И это решение, неожиданно для всех, поддержала королева Елизавета ІІ.

На свадьбу наследника британского трона не были приглашены ни британский премьер-министр Тереза Мэй, ни президент США Дональд Трамп. Не было на торжестве и четы Барака и Мишель Обамы, с которыми королевская семья очень дружна.

Накануне свадьбы в СМИ просочилась информация о том, что Меган Маркл встречалась с порнозвездой, а ее брат умудрился написать принцу Гарри открытое письмо, в котором назвал Маркл нечестной, двуличной и настоятельно рекомендовал отменить свадьбу, мотивируя это тем, что это будет «самой большой ошибкой» королевской семьи за всю историю. Но судя по всему, брата больше заботила не судьба королевского двора, а то, что его и еще нескольких членов семьи не пригласили на свадьбу.

Но главным неприятным сюрпризом для Меган оказался поступок отца - Томаса Маркла. За неделю до свадьбы, Томас решил Томас решил подзаработать денег на свадьбе дочки и продался папарацци за кругленькую сумму. Но после того, как об этом стало известно на весь мир - слег с сердечным приступом.

Стоит отметить, что именно Томас Маркл должен был вести Меган алтарю. Но планы пришлось резко поменять: в итоге Меган зашла в часовню в одиночестве, а на середине пути ее ждал отец Гарри, принц Чарльз, который и проводил невестку до алтаря.

Несмотря на то, что перед свадьбой на Меган свалилось огромное количество потрясений и неприятностей, торжество все-таки состоялось и теперь весь мир с нетерпением ждет новостей о пополнении в молодой семье.

Кстати, принц Гарри до последнего не знал в каком платье будет Меган и его реакция потрясла весь мир. Когда Меган Маркл наконец оказалась рядом с женихом у алтаря, он сказал ей: «Ты выглядишь потрясающе! Я скучал по тебе». Эти слова каждая девушка, смотревшая видеотрансляцию, и без переводчика «прочитала» по губам.

Стоит отметить, что выглядела Меган действительно невероятно! Стильное и элегантное свадебное платье, над которым трудился модный французский дом Givenchy покорило даже самых заядлых fashion-критиков. По предварительным подсчетам, свадебное платье обошлось Меган в 100 000 фунтов стерлингов, и заплатила она за него сама, так же, как это сделала в свое время и герцогиня Кэтрин.

Среди звездных гостей на свадьбе оказался Джордж Клуни с женой, а также Виктория и Дэвид Бекхэм. Со своей супругой на церемонию приехал и британский певец Джеймс Блант, близкий друг принца Гарри.

Фото: The Royal Family, журнал Hello!,