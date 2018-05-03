Брат Меган Маркл написал письмо принцу Гарри и призвал отметить свадьбу

Свадьбу принца Гарри и Меган Маркл ждет практически весь мир

Практически, потому что близкие актрисы спят и видят, как бы сорвать намеченное торжество. Так, брат актрисы, Томас Маркл считает, что внук Елизаветы II совершает самую большую ошибку в своей жизни. Портал In Touch Weekly опубликовал написанное от руки письмо Томаса, в котором он обращается



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Принц Гарри и Меган Маркл

Свадьбу принца Гарри и Меган Маркл ждет практически весь мир

Практически, потому что близкие актрисы спят и видят, как бы сорвать намеченное торжество. Так, брат актрисы, Томас Маркл считает, что внук Елизаветы II совершает самую большую ошибку в своей жизни.

Портал In Touch Weekly опубликовал написанное от руки письмо Томаса, в котором он обращается к Гарри. Он уверен, принц пожалеет о своем выборе.

Послание к принцу начинается со слов: «Меган — точно не твоя женщина».

Томас продолжил: «Чем ближе к свадьбе, тем яснее становится, что это самая большая ошибка в истории королевских браков. Я не понимаю, почему ты не видишь Меган настоящей. Такой, какой ее видит весь мир».

Брат Меган обвиняет актрису в том, что она бросила отца. Он утверждает, что она воспользовалась его добротой, а потом попросту забыла о его существовании: «Она использовала его до тех пор, пока он не стал банкротом. Когда пришло время помочь ему, Меган сделал вид, что никогда не знала его».

Томас считает cестру пустой и тщеславной. Он не понимает, почему она не пригласила на свадьбу большую часть семьи — сводную сестру Саманту Грант и сводного брата Томаса, племянника Тайлера Дули и его мать Трейси.

Обиженные родственники планируют выступить 19 мая на местном телевидение, чтобы показать народу, кем на самом деле является Меган.

Джерело: graziamagazine.ru