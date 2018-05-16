Отец Меган Маркл объяснил, почему не поведет дочь к алтарю
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Розсилка
Томас Маркл
До торжественного события осталось всего пару дней, а страсти накануне свадьбы продолжают накаляться
Вчера в СМИ появилась информация о том, что отец Меган Маркл не придет на свадьбу дочки из-за проблем со здоровьем. Многие журналисты связали эту новость с тем, что Томас решил подзаработать денег на свадьбе дочки и продался папарацци за кругленькую сумму.
Но, как оказалось, Томас Маркл готовится к операции на сердце.