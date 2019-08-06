Собаки и раритетные авто: фотопроект бельгийского фотографа заворожил сеть



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Фотограф из Бельгии воплотила в жизнь необычную идею

Фотограф из Бельгии Сандра Хельсохт специализируется на съёмке детей и животных. Женщина обожает работать с естественным светом и создаёт на снимках мягкую уютную атмосферу.

Однажды Сандре в голову пришла идея сфотографировать собак в старых винтажных автомобилях. Мало того, ей удалось найти людей, у которого есть и авто, и четырёхпалый друг. Так на свет появился красивый и стильный фотопроект.

Предлагаем вам взглянуть на то, как собаки органично смотрятся рядом с раритетными машинами. Лучше всяких моделей!

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Джерело: twizz.ru