Андрей Садовый посетил открытия фестиваля LvivMozArt: фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

032.ua

Во Дворце Потоцких стартовал масштабный Международный фестиваль классической музыки LvivMozArt

Основан во Львове по инициативе украинского дирижера Оксаны Линев, фестиваль LvivMozArt прежде имеет цель привлечь внимание к личности и творчеству «львовского Моцарта» - Франца Ксавера (1791-1844), младшего сына знаменитого композитора Вольфганга Амадея Моцарта.

В этом году несколько фестивальных событий будут посвящены 300-летию со дня рождения Леопольда Моцарта (отца Вольфганга Амадея и дедушки Франца Ксавера) - основателя музыкальной династии Моцартов.

Также нынешний фестиваль много говорит о взаимосвязи музыки и литературы, а также акцентирует внимание на фигуре еще одного творца из Львовщины, писателя Йозефа Рота.

LvivMozArt торжественно начали с выставки «Династия Моцартов: музыка и литература», во время открытия которой арт-директор фестиваля Оксана Линев пригласила всех присоединиться к нынешнему празднику музыки.

«В этом году LvivMozArt охватит 9 дней, более 25 событий и 10 различных локаций, а также тысячи задействованных исполнителей, музыкантов и организаторов. Этот фестиваль является очень особенным, потому что именно в этом году наше мероприятие было принято в международное сообщество European Mozart Ways, в которое входят только те фестивали и города, которые непосредственно исторически связанны с творчеством династии Моцартов. Поэтому, Львов стал единственным городом из стран СНГ, имеющих право быть членами этой организации», - рассказала Оксана Линев.

Выставку, посвященную 300-летнему юбилею Леопольда Моцарта, объединили с темой фестиваля «Музыка и литература».

Среди экспонатов - письма Моцартов, первые издания, портреты, художественная графика, музыкальные инструменты XIX века и театральные элементы того времени.

Джерело: 032.ua