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    Фото

    Биатлонистка сборной Украины показала откровенное фото

    • Розсилка
    Биатлонистка сборной Украины показала откровенное фото
    instagram.com/abramova_olga1

    Биатлонистка сборной Украины Ольга Абрамова произвела настоящий фурор у себя в Instagram выложив соблазнительное фото, с полуобнаженной грудью

    На песке, в черных трусиках и пиджаке на голую грудь, - девушка очаровала буквально каждого.

    «Подарите шанс себе ,мечтам и замыслам…», - подписала фото спортсменка.

    67580526_2367120523610274_3566371638066806784_n_01instagram.com/abramova_olga1

    Фанаты спортсменки завалили девушку восторженными комментариями, отмечая ее красоту.

    Большинство из них предлагали девушке покинуть спорт и стать моделью, ведь у нее есть все данные для того, чтобы сниматься в фотосессиях в стиле ню.

    Так, в сентябре прошлого года Абрамова приняла участие в эротической фотосессии. Спортсменка снялась полностью обнаженной в одной из московских фотостудий.

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    instagram.com/abramova_olga1

    Напомним, 30-летняя уроженка Ульяновской области Ольга Абрамова приняла решение выступать за сборную Украины летом 2012 года. В сентябре 2014 года стала чемпионкой Украины по летнему биатлону.

    В феврале 2016 года Абрамова попалась на допинге - в ее пробах был найден запрещенный препарат мельдоний. В 2017-м Украинка выиграла суд у IBU, и годичная дисквалификация спортсменки аннулирована.

    Джерело: obozrevatel.com

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