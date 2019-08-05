Биатлонистка сборной Украины показала откровенное фото



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instagram.com/abramova_olga1

Биатлонистка сборной Украины Ольга Абрамова произвела настоящий фурор у себя в Instagram выложив соблазнительное фото, с полуобнаженной грудью

На песке, в черных трусиках и пиджаке на голую грудь, - девушка очаровала буквально каждого.

«Подарите шанс себе ,мечтам и замыслам…», - подписала фото спортсменка.

instagram.com/abramova_olga1

Фанаты спортсменки завалили девушку восторженными комментариями, отмечая ее красоту.

Большинство из них предлагали девушке покинуть спорт и стать моделью, ведь у нее есть все данные для того, чтобы сниматься в фотосессиях в стиле ню.

Так, в сентябре прошлого года Абрамова приняла участие в эротической фотосессии. Спортсменка снялась полностью обнаженной в одной из московских фотостудий.

instagram.com/abramova_olga1

Напомним, 30-летняя уроженка Ульяновской области Ольга Абрамова приняла решение выступать за сборную Украины летом 2012 года. В сентябре 2014 года стала чемпионкой Украины по летнему биатлону.

В феврале 2016 года Абрамова попалась на допинге - в ее пробах был найден запрещенный препарат мельдоний. В 2017-м Украинка выиграла суд у IBU, и годичная дисквалификация спортсменки аннулирована.

Джерело: obozrevatel.com