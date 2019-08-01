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    Стальной пресс: Оля Полякова показала свои кубики

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    Оля Полякова - Стальной пресс: Оля Полякова показала свои кубики
    Оля Полякова

    Сексапильная блондинка регулярно занимается спортом

    Украинская певица Оля Полякова даже во время отпуска не забывает о занятиях спортом. Так, главная блондинка Украины продемонстрировала результаты регулярных тренировок на своей странице в Instagram.

    На видео опубликованном в соцсети длинноногая певица предстала в спортивной одежде. Звезда немного подняла свою майку и похвасталась спортивным животиком с кубиками пресса.

    «Ну а теперь к делу, касается не только денег, но и тела, красивое тело надо так же заработать. Как вам результат?», - прокомментировала ролик певица.

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    Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

    Стоит отметить, что поклонники оценили фигуру артистки и оставили десятки комментариев.

    «Это ж сколько труда в это тело вложено! Просто вау! Круто! Браво! Вот это молодчинка!!! Красивая, талантливая, умная, да ещё и трудоголик!», «Действительно уж что-что, а тело не купишь», - пишут фолловеры звезды. 

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    Стальной пресс: Оля Полякова показала свои кубики
    Стальной пресс: Оля Полякова показала свои кубики
    Стальной пресс: Оля Полякова показала свои кубики
    Стальной пресс: Оля Полякова показала свои кубики
    Стальной пресс: Оля Полякова показала свои кубики
    Стальной пресс: Оля Полякова показала свои кубики
    Стальной пресс: Оля Полякова показала свои кубики
    Стальной пресс: Оля Полякова показала свои кубики
    Стальной пресс: Оля Полякова показала свои кубики
    Стальной пресс: Оля Полякова показала свои кубики
    Стальной пресс: Оля Полякова показала свои кубики
    Стальной пресс: Оля Полякова показала свои кубики
    Стальной пресс: Оля Полякова показала свои кубики
    Стальной пресс: Оля Полякова показала свои кубики
    Стальной пресс: Оля Полякова показала свои кубики
    Стальной пресс: Оля Полякова показала свои кубики
    Стальной пресс: Оля Полякова показала свои кубики
    Стальной пресс: Оля Полякова показала свои кубики
    Стальной пресс: Оля Полякова показала свои кубики
    Стальной пресс: Оля Полякова показала свои кубики
    Стальной пресс: Оля Полякова показала свои кубики
    Стальной пресс: Оля Полякова показала свои кубики
    Стальной пресс: Оля Полякова показала свои кубики
    Стальной пресс: Оля Полякова показала свои кубики
    Стальной пресс: Оля Полякова показала свои кубики
    Стальной пресс: Оля Полякова показала свои кубики
    Стальной пресс: Оля Полякова показала свои кубики

    Некоторым, певица даже дала несколько дельных советов. Одна из поклонниц написала Поляковой, что у нее тоже были кубики, но после рождения троих детей у нее появился животик и боли в спине.

    На этот комментарий артистка отреагировала молниеносно:

    «Что такое «сорванная спина»? Это просто слабые мышцы спины не держат ваш корсет! Укрепляйте!», - посоветовала Оля Полякова.

    Напомним, что ранее Оля Полякова показала,  как ее отшлепали в сауне и рассказала, почему подруги не зовут ее в гости.

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