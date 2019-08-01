Алена Шоптенко похвасталась фотографиями с отдыха



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Алена Шоптенко instagram.com/alena_shoptenko

В последний месяц лета украинские звезды решили устроить себе отдых

Многие украинские звезды перед осенним сезоном решили набрать сил и понежиться на солнышке. Так, украинская танцовщица Алена Шоптенко вместе с супругом отправилась за границу.

На своей странице в соцсети Шоптенко поделилась первыми снимками. На фото Алена позирует в легком платье и очаровательной шляпке на пляже.

«Мой супруг шутит, что я вышла за него замуж, чтобы у меня были красивые фото в Instagram, но он просто не понимает, что я сделала это, чтобы красивые фото были у него. Наконец-то море, солнце и красный нос. Я скучала. Ну, по всему, кроме красного носа», - так прокомментировала снимки Алена.

Стоит отметить, что Алена Шоптенко два года не была в отпуске.

«Я 2 года не была в отпуске. Из них 1,2 года не спала беспрерывным сном, а большинство остального времени - только на боку. Эти 2 года были, мягко сказано, динамичными, и усталости конечно накопилось много. Эти 2 года я не купалась в море и не ходила по тёплому песку. А это самая лучшая подзарядка для меня!», - отметила звезда.