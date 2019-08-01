  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Алена Шоптенко похвасталась фотографиями с отдыха

    • Розсилка
    Алена Шоптенко - Алена Шоптенко похвасталась фотографиями с отдыха
    Алена Шоптенко
    instagram.com/alena_shoptenko

    В последний месяц лета украинские звезды решили устроить себе отдых

    Многие украинские звезды перед осенним сезоном решили набрать сил и понежиться на солнышке. Так, украинская танцовщица Алена Шоптенко вместе с супругом отправилась за границу.

    На своей странице в соцсети Шоптенко поделилась первыми снимками. На фото Алена позирует в легком платье и очаровательной шляпке на пляже.

    «Мой супруг шутит, что я вышла за него замуж, чтобы у меня были красивые фото в Instagram, но он просто не понимает, что я сделала это, чтобы красивые фото были у него. Наконец-то море, солнце и красный нос. Я скучала. Ну, по всему, кроме красного носа», - так прокомментировала снимки Алена.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Алена Шоптенко похвасталась фотографиями с отдыха
    Алена Шоптенко похвасталась фотографиями с отдыха
    Алена Шоптенко похвасталась фотографиями с отдыха

    Стоит отметить, что Алена Шоптенко два года не была в отпуске.

    «Я 2 года не была в отпуске. Из них 1,2 года не спала беспрерывным сном, а большинство остального времени - только на боку. Эти 2 года были, мягко сказано, динамичными, и усталости конечно накопилось много. Эти 2 года я не купалась в море и не ходила по тёплому песку.  А это самая лучшая подзарядка для меня!», - отметила звезда.
    Читайте також
    Алена Шоптенко Instagram отдых
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ