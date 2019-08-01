Пресс-секретарь президента Украины не отстает от своего шефа и постит утренние фото вместо работы

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/iuliia.mendel

Юлия Мендель поделилась в своем Instagram утренним снимком без макияжа и фильтров.

На нем девушка сложила губы в узнаваемую «уточку» и демонстрирует ухоженные брови.

instagram.com/iuliia.mendel

Девушка и до этого не злоупотребляла косметикой и позволяла себе постить фото совсем без макияжа. Одно свое фото Юлия так и подписала «Долой, мейкап!». Под фото Юлия не написала, где именно она находится. Судя по обстановке, она сфотографировалась где-то в кафе.

instagram.com/iuliia.mendel

Юлия Мендель привыкает к публичной жизни, все чаще выставляя свои фото в соцсети, радуя подписчиков своими постами.

Большинство украинцев за это короткое время, что Юлия занимает пост спикера главы государства, привыкли видеть ее в строгом костюме с закрытым верхом. Юлия соблюдает деловой стиль, допуская легкий макияж.

Вступив в должность, Юлия Мендель сразу попала в скандал. Спикер президента, комментируя обстрелы на востоке Украины, заявила, что ВСУ обстреливают мирные кварталы.

Также такое кадровое назначение вызвало негативный резонанс в Соединенных Штатах. Представители «Нью-Йорк Таймс» обвинили Мендель, сотрудничавшую с изданием в качестве фрилансера, в конфликте интересов.

Имелась в виду публикация Юлии в мае 2019-го, в которой она обвинила Джо Байдена (главного конкурента Трампа на предстоящих президентских выборах) в коррупции. То есть пресс-секретарь президента Украины оказалась сторонницей республиканцев и Трампа, что не могло понравиться демократам.