Ким Кардашьян в леопарде на Недели моды в Париже: фото



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Ким Кардашьян

Реалити-дива порадовала поклонников новым выходом в свет

С Парижем у Ким Кардашьян связаны не лучшие воспоминания. Именно там, напомним, в 2016 году телезвезду взяли в заложники в собственном номере отеля, а потом ограбили. Преступники украли у нее драгоценности на кругленькую сумму $9 миллионов. Среди похищенных украшений было и кольцо за $4 миллиона весом в 20 карат

.После этого Ким не появлялась в Париже: исключение звезда сделала только ради прошлогоднего показа Верджила Абло для Louis Vuitton. И вот, Кардашьян снова замечена в городе: прилетела туда она под конец Недели моды.

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