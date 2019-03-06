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    Жизнь

    Ким Кардашьян в леопарде на Недели моды в Париже: фото

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    Ким Кардашьян - Ким Кардашьян в леопарде на Недели моды в Париже: фото
    Ким Кардашьян

    Реалити-дива порадовала поклонников новым выходом в свет

    С Парижем у Ким Кардашьян  связаны не лучшие воспоминания. Именно там, напомним, в 2016 году телезвезду взяли в заложники в собственном номере отеля, а потом ограбили. Преступники украли у нее драгоценности на кругленькую сумму $9 миллионов. Среди похищенных украшений было и кольцо за $4 миллиона весом в 20 карат

    .После этого Ким не появлялась в Париже: исключение звезда сделала только ради прошлогоднего показа Верджила Абло  для Louis Vuitton. И вот, Кардашьян снова замечена в городе: прилетела туда она под конец Недели моды.

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    Ким Кардашьян в леопарде на Недели моды в Париже: фото
    Ким Кардашьян в леопарде на Недели моды в Париже: фото
    Ким Кардашьян в леопарде на Недели моды в Париже: фото
    Ким Кардашьян в леопарде на Недели моды в Париже: фото
    Ким Кардашьян в леопарде на Недели моды в Париже: фото
    Ким Кардашьян в леопарде на Недели моды в Париже: фото

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