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    Жизнь

    Рэпер Future не пустил в клуб известную модель плюс-сайз

    • Розсилка
    <p>Наоми Чапут</p> <p>Фото:&nbsp;instagram / na0__</p> - Рэпер Future не пустил в клуб известную модель плюс-сайз

    Наоми Чапут

    Фото: instagram / na0__

    Музыкант запретил пускать в клуб полных людей

    Бодипозитив заканчивается там, где появляется рэпер Future. Музыкант запретил пускать в клуб посетителей с лишним весом, пока отдыхает там с друзьями. Об этом рассказала плюс-сайз модель Наоми Чапут, не сумевшая пройти в заведение - охрана развернула ее вместе с подругой еще на входе, а промоутер клуба Story объяснил: «Даже не пытайтесь туда втиснуться, Future сказал, чтобы толстяков не было».

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    Рэпер Future не пустил в клуб известную модель плюс-сайз
    Рэпер Future не пустил в клуб известную модель плюс-сайз
    Рэпер Future не пустил в клуб известную модель плюс-сайз
    Рэпер Future не пустил в клуб известную модель плюс-сайз
    Рэпер Future не пустил в клуб известную модель плюс-сайз
    Рэпер Future не пустил в клуб известную модель плюс-сайз
    Рэпер Future не пустил в клуб известную модель плюс-сайз
    Рэпер Future не пустил в клуб известную модель плюс-сайз
    Рэпер Future не пустил в клуб известную модель плюс-сайз
    Рэпер Future не пустил в клуб известную модель плюс-сайз
    Рэпер Future не пустил в клуб известную модель плюс-сайз
    Рэпер Future не пустил в клуб известную модель плюс-сайз
    Рэпер Future не пустил в клуб известную модель плюс-сайз
    Рэпер Future не пустил в клуб известную модель плюс-сайз
    Фото: instagram / na0__

    Наоми рассказала о вопиющем случае фэтфобии своим подписчикам: «Меня не интересовала встреча с каким-то рэпером. Дело в том, что на дворе 2019 год, а мы все еще можем запретить куда-то пускать полных людей». Модель хотела просто расслабиться после напряженной рабочей недели, но для этого, видимо, надо было выбрать день, когда Future будет занят - по словам промоутера, правило «без толстых» действует каждый раз, когда приходит рэпер.

    Чапут написала обидчику лично, решив выяснить, не оболгал ли клуб рэпера, прикрывшись его именем, и получила туманный ответ: «Ты навралаи назвала мое имя». Наоми и ее юристы пытаются выяснить, кто в итоге обязан предоставить девушке извинения, и намерены наказать фэтфобов.

     Читайте также: Кайли Дженнер стала самым молодым миллиардером в истории.


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