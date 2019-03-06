Рэпер Future не пустил в клуб известную модель плюс-сайз



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Наоми Чапут Фото: instagram / na0__

Музыкант запретил пускать в клуб полных людей

Бодипозитив заканчивается там, где появляется рэпер Future. Музыкант запретил пускать в клуб посетителей с лишним весом, пока отдыхает там с друзьями. Об этом рассказала плюс-сайз модель Наоми Чапут, не сумевшая пройти в заведение - охрана развернула ее вместе с подругой еще на входе, а промоутер клуба Story объяснил: «Даже не пытайтесь туда втиснуться, Future сказал, чтобы толстяков не было».

Наоми рассказала о вопиющем случае фэтфобии своим подписчикам: «Меня не интересовала встреча с каким-то рэпером. Дело в том, что на дворе 2019 год, а мы все еще можем запретить куда-то пускать полных людей». Модель хотела просто расслабиться после напряженной рабочей недели, но для этого, видимо, надо было выбрать день, когда Future будет занят - по словам промоутера, правило «без толстых» действует каждый раз, когда приходит рэпер.

Чапут написала обидчику лично, решив выяснить, не оболгал ли клуб рэпера, прикрывшись его именем, и получила туманный ответ: «Ты навралаи назвала мое имя». Наоми и ее юристы пытаются выяснить, кто в итоге обязан предоставить девушке извинения, и намерены наказать фэтфобов.

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