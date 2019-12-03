Пианист-виртуоз Павел Игнатьев отметит свой День рождения концертом в Киеве



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«Отличительная черта моей музыки - это медитативное звучание, мантры и транс, которые соединяются в одном месте и проходят красной нитью через всё выступление», - говорит пианист

Павел Игнатьев обещает «вдохновлять и дарить музыку»

10 декабря, в свой День рождения, музыкант-виртуоз и джазовый композитор Павел Игнатьев подарит концерт под названием Piano. Solo.

«Сцена для артиста - это всегда праздник. Поэтому в свой День рождения я больше всего хочу выйти на сцену, к моему зрителю, чтобы вдохновлять и дарить музыку», - делится Павел Игнатьев.

Медитативный фортепианный космос - словосочетание, которое наиболее точно передает характер предстоящего концерта.