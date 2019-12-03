  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Пианист-виртуоз Павел Игнатьев отметит свой День рождения концертом в Киеве

    • Розсилка
    <p>&laquo;Отличительная черта моей музыки - это медитативное звучание, мантры и транс, которые соединяются в одном месте и проходят красной нитью через всё выступление&raquo;, - говорит пианист</p> - Пианист-виртуоз Павел Игнатьев отметит свой День рождения концертом в Киеве

    «Отличительная черта моей музыки - это медитативное звучание, мантры и транс, которые соединяются в одном месте и проходят красной нитью через всё выступление», - говорит пианист

    Павел Игнатьев обещает «вдохновлять и дарить музыку»

    10 декабря, в свой День рождения, музыкант-виртуоз и джазовый композитор Павел Игнатьев подарит концерт под названием Piano. Solo.

    «Сцена для артиста - это всегда праздник. Поэтому в свой День рождения я больше всего хочу выйти на сцену, к моему зрителю, чтобы вдохновлять и дарить музыку», - делится Павел Игнатьев.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Пианист-виртуоз Павел Игнатьев отметит свой День рождения концертом в Киеве
    Пианист-виртуоз Павел Игнатьев отметит свой День рождения концертом в Киеве
    Пианист-виртуоз Павел Игнатьев отметит свой День рождения концертом в Киеве
    Пианист-виртуоз Павел Игнатьев отметит свой День рождения концертом в Киеве
    Пианист-виртуоз Павел Игнатьев отметит свой День рождения концертом в Киеве

    Медитативный фортепианный космос - словосочетание, которое наиболее точно передает характер предстоящего концерта.

     

    знаменитости праздник День рождения музыка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ