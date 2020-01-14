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    В Венеции из-за отсутствия дождей пересохли каналы (фото)

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    В Венеции из-за отсутствия дождей пересохли каналы (фото)

    Знаменитые венецианские гондолы и лодки осели на дне каналов

    В Венеции через несколько недель после сильного наводнения почти полностью пересохли каналы, которые служат одной из главных туристических достопримечательностей города. 

    Еще два месяца назад более 70% итальянского города было под водой. Но в минувшие выходные картина была прямо противоположной: знаменитые венецианские гондолы осели на дне каналов.

    В качестве причины явления называют приливы исключительно низкого уровня.

    Напомним, кроме того, что Венеция является одним из самых известных городов мира, это также Объект всемирного наследия ЮНЕСКО. 

    При населении в примерно 50 тысяч человек, город каждый год посещают 36 миллионов туристов.

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    В Венеции из-за отсутствия дождей пересохли каналы (фото)
    В Венеции из-за отсутствия дождей пересохли каналы (фото)
    В Венеции из-за отсутствия дождей пересохли каналы (фото)
    В Венеции из-за отсутствия дождей пересохли каналы (фото)
    В Венеции из-за отсутствия дождей пересохли каналы (фото)
    В Венеции из-за отсутствия дождей пересохли каналы (фото)
    В Венеции из-за отсутствия дождей пересохли каналы (фото)
    В Венеции из-за отсутствия дождей пересохли каналы (фото)
    В Венеции из-за отсутствия дождей пересохли каналы (фото)

    «Город на воде» построен на 118 небольших островках, которые соединены каналами и более 400 мостами.

    ЮНЕСКО фотография Венеция
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