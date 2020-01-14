В Венеции из-за отсутствия дождей пересохли каналы (фото)
Знаменитые венецианские гондолы и лодки осели на дне каналов
В Венеции через несколько недель после сильного наводнения почти полностью пересохли каналы, которые служат одной из главных туристических достопримечательностей города.
Еще два месяца назад более 70% итальянского города было под водой. Но в минувшие выходные картина была прямо противоположной: знаменитые венецианские гондолы осели на дне каналов.
В качестве причины явления называют приливы исключительно низкого уровня.
Напомним, кроме того, что Венеция является одним из самых известных городов мира, это также Объект всемирного наследия ЮНЕСКО.
При населении в примерно 50 тысяч человек, город каждый год посещают 36 миллионов туристов.
«Город на воде» построен на 118 небольших островках, которые соединены каналами и более 400 мостами.