В Венеции из-за отсутствия дождей пересохли каналы (фото)



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Знаменитые венецианские гондолы и лодки осели на дне каналов

В Венеции через несколько недель после сильного наводнения почти полностью пересохли каналы, которые служат одной из главных туристических достопримечательностей города.

Еще два месяца назад более 70% итальянского города было под водой. Но в минувшие выходные картина была прямо противоположной: знаменитые венецианские гондолы осели на дне каналов.

В качестве причины явления называют приливы исключительно низкого уровня.

Напомним, кроме того, что Венеция является одним из самых известных городов мира, это также Объект всемирного наследия ЮНЕСКО.

При населении в примерно 50 тысяч человек, город каждый год посещают 36 миллионов туристов.

«Город на воде» построен на 118 небольших островках, которые соединены каналами и более 400 мостами.