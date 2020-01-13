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    Фото

    Надя Дорофеева показала роскошную фигуру в бикини (фото)

    • Розсилка
    Надя Дорофеева показала роскошную фигуру в бикини (фото)
    instagram.com/vladimirdantes

    Поклонники в комментариях засыпали ее комплиментами, отмечая стройную фигуру певицы

    Популярная певица Надя Дорофеева порадовала поклонников новыми соблазнительными кадрами. Вместе с мужем Владимиром Дантесом и друзьями звезда отправилась отдыхать в Доминикану.

    В первые дни отдыха ребятам не повезло с погодой, все время шел дождь. Дантес даже шутки ради «загорал» на шезлонге под дождем.

    А красотка Надя опубликовала в Instagram фото в купальнике, показав свою стройную фигуру. «Время восстановиться. Привет отпуск. Я так скучала», — написала Дорофеева под фото.

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    Надя Дорофеева показала роскошную фигуру в бикини (фото)
    Надя Дорофеева показала роскошную фигуру в бикини (фото)
    Надя Дорофеева показала роскошную фигуру в бикини (фото)
    Надя Дорофеева показала роскошную фигуру в бикини (фото)

    Тем временем, пока певица устраивала себе фотосессию, ее муж не тратил времени даром, и занимался спортом. Так вот Дорофеева показала, как Дантес качал пресс. 

    знаменитости фотография Надя Дорофеева певица Instagram отпуск
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