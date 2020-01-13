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    Спасение животных в Австралии: с вертолетов сбросили тысячи килограммов еды

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    Спасение животных в Австралии: с вертолетов сбросили тысячи килограммов еды

    Власти сбросили тысячи овощей, чтобы накормить пострадавших животных

    Австралийская национальная служба парков и дикой природы организовала доставку еды для животных, которые живут в зонах, пострадавших от масштабных лесных пожаров.

    Об этом сообщил министр энергетики и окружающей среды штата Новый Южный Уэльс, который больше всего пострадал, Мэтт Кин.

    Министр назвал эту акцию «Операцией скалистого кенгуру», ведь именно эти животные первыми получили доставки продовольствия.

    Огонь уничтожил их привычную пищу, поэтому власти Австралии решили накормить животных с воздуха.

    Для этого на вертолеты погрузили тысячи килограммов еды, в основном — морковь и бататы. Австралийские службы сбрасывали продукты с высоты на землю.

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    Спасение животных в Австралии: с вертолетов сбросили тысячи килограммов еды
    Спасение животных в Австралии: с вертолетов сбросили тысячи килограммов еды
    Спасение животных в Австралии: с вертолетов сбросили тысячи килограммов еды
    Спасение животных в Австралии: с вертолетов сбросили тысячи килограммов еды
    Спасение животных в Австралии: с вертолетов сбросили тысячи килограммов еды
    Спасение животных в Австралии: с вертолетов сбросили тысячи килограммов еды

    Напомним, сейчас в Австралии пошли дожди, температура упала, но власти предупреждают, что угроза пожаров все еще сохраняется. 

    Джерело: boredpanda.com

    фотография животные продукты
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