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    Вакансия мечты: пес из Колорадо ищет личного дворецкого (фото)

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    Фото: instagram.com/kittythebernese/ - Вакансия мечты: пес из Колорадо ищет личного дворецкого (фото)
    Фото: instagram.com/kittythebernese/

    Меховой работодатель объявил настоящий конкурс на должность

    В городе Аспен, штат Колорадо, открылась самая настоящая вакансия мечты. Срочно разыскивается личный дворецкий для бернского зенненхунда по кличке Китти.

    Объявление разместил отель Regis Aspen Resort, в котором и проживает «наниматель». В нем указано, что кандидат должен будет следить за распорядком дня Китти и «управлять всеми его делами», передает Mirror.

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    Вакансия мечты: пес из Колорадо ищет личного дворецкого (фото)
    Вакансия мечты: пес из Колорадо ищет личного дворецкого (фото)
    Вакансия мечты: пес из Колорадо ищет личного дворецкого (фото)
    Вакансия мечты: пес из Колорадо ищет личного дворецкого (фото)
    Вакансия мечты: пес из Колорадо ищет личного дворецкого (фото)
    Вакансия мечты: пес из Колорадо ищет личного дворецкого (фото)
    Вакансия мечты: пес из Колорадо ищет личного дворецкого (фото)
    Вакансия мечты: пес из Колорадо ищет личного дворецкого (фото)
    Вакансия мечты: пес из Колорадо ищет личного дворецкого (фото)
    Вакансия мечты: пес из Колорадо ищет личного дворецкого (фото)
    Вакансия мечты: пес из Колорадо ищет личного дворецкого (фото)
    Вакансия мечты: пес из Колорадо ищет личного дворецкого (фото)
    Вакансия мечты: пес из Колорадо ищет личного дворецкого (фото)
    Фото: instagram.com/kittythebernese/

    Кроме того, соискателю необходимо любить животных и неплохо разбираться в фотографии, ведь ему придется фотографировать своего пушистого босса и выкладывать фотографии в его Instagram. К слову, Китти можно считать настоящей знаменитостью, количество его подписчиков давно перевалило за 40 тысяч.

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    в мире животных животные
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