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    Все ради хайпа: Светлана Лобода приручила волков

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    Все ради хайпа: Светлана Лобода приручила волков
    instagram.com/lobodaofficial

    Светлана Лобода показала фото с живым волком, которое вызвало много обсуждений в сети

    Украинская певица Светлана Лобода, которая сейчас живет и работает в России, любит привлекать к себе внимание и эпатировать публику, что активно показывает на своих страницах в социальных сетях.

    Так, на новом снимке в соцсети Светлана позирует, видимо, на съемочной площадке с зеленым фоном.

    На ней интересный черно-белый длинный серебристый наряд, поверх которого она накинула длинную меховую шубу.

    Первый пост звезда подписала лаконично: «Приручаю», а потом показала, что животное поддалось дрессировке и позволило прикоснуться.

    Звезда присела на колени и положила руки на животное, которое, вероятно, является волком, хотя это может быть и собака.

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    instagram.com/lobodaofficial
    instagram.com/lobodaofficial
    instagram.com/lobodaofficial

    Ее волосы распущены и красиво уложены, а на лице яркий макияж. В подписи к фото Лобода написала: «Теперь ты мой».

    знаменитости фотография российская певица певица животные волосы
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