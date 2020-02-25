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    Фото

    Вика из «НеАнгелов» зачаровала кадрами из Франции

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    Вика из «НеАнгелов» зачаровала кадрами из Франции

    На своей странице в Instagram Вика поделилась красочными и атмосферными кадрами с прогулки по городу Риквир, который она назвала очень милым

    Для изучения окрестностей артистка выбрала простой и удобный наряд - синие джинсы и светло-фиолетовый пуховик с широким поясом, а дополнила лук черной шапкой и клетчатым шарфом.

    «В Риквире фотографы вместо «Сыр» просят сказать «Рислинг». Город милоты, потому что- окружают его домики-гномиков. А какой красивый французский язык, а эта милая картавость! Но есть нюанс, мало, кто из французов знает английский и учить его не особо желают. А когда вы обратитесь к ним на английском языке, не исключен косой взгляд в вашу сторону. Ну это все нюансы, на которые не стоит обращать внимание. Ах да, не забудьте заскочить в кондитерскую- рай для сладкоежек. Любите от вы Францию, как люблю ее я?» - поделилась впечатлениями Смеюха.

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    Вика из «НеАнгелов» зачаровала кадрами из Франции
    Вика из «НеАнгелов» зачаровала кадрами из Франции
    Вика из «НеАнгелов» зачаровала кадрами из Франции
    Вика из «НеАнгелов» зачаровала кадрами из Франции
    Вика из «НеАнгелов» зачаровала кадрами из Франции
    Вика из «НеАнгелов» зачаровала кадрами из Франции
    Вика из «НеАнгелов» зачаровала кадрами из Франции
    Вика из «НеАнгелов» зачаровала кадрами из Франции
    Вика из «НеАнгелов» зачаровала кадрами из Франции
    Вика из «НеАнгелов» зачаровала кадрами из Франции

    Подписчикам певицы понравились атмосферные фото и они поделились своими впечатлениями в комментариях.

    знаменитости фотография Instagram
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