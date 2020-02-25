Вика из «НеАнгелов» зачаровала кадрами из Франции



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На своей странице в Instagram Вика поделилась красочными и атмосферными кадрами с прогулки по городу Риквир, который она назвала очень милым

Для изучения окрестностей артистка выбрала простой и удобный наряд - синие джинсы и светло-фиолетовый пуховик с широким поясом, а дополнила лук черной шапкой и клетчатым шарфом.

«В Риквире фотографы вместо «Сыр» просят сказать «Рислинг». Город милоты, потому что- окружают его домики-гномиков. А какой красивый французский язык, а эта милая картавость! Но есть нюанс, мало, кто из французов знает английский и учить его не особо желают. А когда вы обратитесь к ним на английском языке, не исключен косой взгляд в вашу сторону. Ну это все нюансы, на которые не стоит обращать внимание. Ах да, не забудьте заскочить в кондитерскую- рай для сладкоежек. Любите от вы Францию, как люблю ее я?» - поделилась впечатлениями Смеюха.

Подписчикам певицы понравились атмосферные фото и они поделились своими впечатлениями в комментариях.