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    Шоу-биз

    Эшли Грэм в нижнем белье покормила ребенка грудью

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    Эшли Грэм в нижнем белье покормила ребенка грудью

    В Instagram снимок получил несколько сотен тысяч лайков

    Популярная американская plus-size модель Эшли Грэм вновь поделилась откровенной фотографией. На снимке знаменитость кормит грудью своего новорожденного сына. Фото Грэм выложила в своем Instagram.

    На кадре запечатлена 32-летняя Грэм, которая сидит в одном нижнем белье черного цвета на кровати. На коленях у нее лежит ребенок, которого она кормит грудью. При этом модель увлеченно смотрит в свой смартфон.

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    Instagram/ashleygraham

    «Многозадачное воскресенье», - подписала фото Грэм.

    Фото знаменитости уже получило более 770 тыс. отметок «Нравится» и почти 3,7 тыс. комментариев.

    Напомним, что Эшли Грэм родила первенца 18-го января. С тех пор женщина время от времени демонстрирует в соцсети кадры, на которых она кормит малыша грудью.

    знаменитости фотография модель смартфон Instagram
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