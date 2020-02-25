Эшли Грэм в нижнем белье покормила ребенка грудью



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Instagram снимок получил несколько сотен тысяч лайков

Популярная американская plus-size модель Эшли Грэм вновь поделилась откровенной фотографией. На снимке знаменитость кормит грудью своего новорожденного сына. Фото Грэм выложила в своем Instagram.

На кадре запечатлена 32-летняя Грэм, которая сидит в одном нижнем белье черного цвета на кровати. На коленях у нее лежит ребенок, которого она кормит грудью. При этом модель увлеченно смотрит в свой смартфон.

Instagram/ashleygraham

«Многозадачное воскресенье», - подписала фото Грэм.

Фото знаменитости уже получило более 770 тыс. отметок «Нравится» и почти 3,7 тыс. комментариев.

Напомним, что Эшли Грэм родила первенца 18-го января. С тех пор женщина время от времени демонстрирует в соцсети кадры, на которых она кормит малыша грудью.