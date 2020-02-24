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    Фото

    Влад Яма очаровал интимным снимком на пляже в Майами

    • Розсилка
    Влад Яма очаровал интимным снимком на пляже в Майами
    Влад Яма с женой

    Танцор показал кадр, сделанный на флоридском пляже в день рождения Лилии

    От яркого снимка так и веет атмосферой праздника и веселья, Лилия поддалась эмоциям и с задорным прищуром показала язык на камеру.

    «День рождения », - подписал фото Влад и добавил уже на английском слова сожаления о том, что веселые деньки прошли и теперь остается только скучать по гостеприимному и солнечному Майами, - «Miami we miss you»

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    instagram.com/vladyama_official

    На своей страничке жена звездного танцора тоже разместила этот снимок, который прокомментировала более многословно.

    «Это был лучший отдых ever, лучший День Рождения, лучшие люди рядом и вокруг. Спасибо всем, и вам мои подписчики. Вы у меня самые лучшие: столько приятных откликов на мои сторис и поздравлений, приятных слов », - написала красавица и добавила, что вскоре они увидят еще больше сочных кадров.

    «Буду вас радовать еще недельку красочными фото и сторис, которые не успела выложить ».

    знаменитости фотография Влад Яма День рождения отдых
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