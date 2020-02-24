Влад Яма очаровал интимным снимком на пляже в Майами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Влад Яма с женой

Танцор показал кадр, сделанный на флоридском пляже в день рождения Лилии

От яркого снимка так и веет атмосферой праздника и веселья, Лилия поддалась эмоциям и с задорным прищуром показала язык на камеру.

«День рождения », - подписал фото Влад и добавил уже на английском слова сожаления о том, что веселые деньки прошли и теперь остается только скучать по гостеприимному и солнечному Майами, - «Miami we miss you»

instagram.com/vladyama_official

На своей страничке жена звездного танцора тоже разместила этот снимок, который прокомментировала более многословно.

«Это был лучший отдых ever, лучший День Рождения, лучшие люди рядом и вокруг. Спасибо всем, и вам мои подписчики. Вы у меня самые лучшие: столько приятных откликов на мои сторис и поздравлений, приятных слов », - написала красавица и добавила, что вскоре они увидят еще больше сочных кадров.

«Буду вас радовать еще недельку красочными фото и сторис, которые не успела выложить ».