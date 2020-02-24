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    Жизнь

    «Хватал за задницу и целовал»: новые показания против сына Елизаветы ІІ

    • Розсилка
    Расследование по делу об изнасиловании, в котором обвиняют принца Эндрю, продолжается уже несколько лет - «Хватал за задницу и целовал»: новые показания против сына Елизаветы ІІ
    Расследование по делу об изнасиловании, в котором обвиняют принца Эндрю, продолжается уже несколько лет

    У прокуроров появились новые свидетели, подтверждающие слова жертвы

    60-летний принц Эндрю попал во внимание следователей в ходе судебного разбирательства над его давним другом Джеффри Эпштейна. Тогда финансиста уличили в работорговле и сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних, а некоторые его жертвы признались, что имели половые контакты с наследником английского престола.

    По словам Мисс Джиффр и Джоанны Шоберг, Эндрю неподобающим образом трогал их. К тому же, еще одна женщина, Вирджиния Робертс, ранее утверждала, что с 1999 по 2002-й ее три раза принуждали к интимной связи с принцем по его же инициативе.

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    «Хватал за задницу и целовал»: новые показания против сына Елизаветы ІІ
    Принц Эндрю с дочерью, принцессой Евгенией
    Принц Эндрю с супругой, Сарой Фергюссон
    «Хватал за задницу и целовал»: новые показания против сына Елизаветы ІІ
    «Хватал за задницу и целовал»: новые показания против сына Елизаветы ІІ
    «Хватал за задницу и целовал»: новые показания против сына Елизаветы ІІ
    «Хватал за задницу и целовал»: новые показания против сына Елизаветы ІІ
    «Хватал за задницу и целовал»: новые показания против сына Елизаветы ІІ
    «Хватал за задницу и целовал»: новые показания против сына Елизаветы ІІ
    «Хватал за задницу и целовал»: новые показания против сына Елизаветы ІІ
    «Хватал за задницу и целовал»: новые показания против сына Елизаветы ІІ
    «Хватал за задницу и целовал»: новые показания против сына Елизаветы ІІ
    «Хватал за задницу и целовал»: новые показания против сына Елизаветы ІІ
    «Хватал за задницу и целовал»: новые показания против сына Елизаветы ІІ
    «Хватал за задницу и целовал»: новые показания против сына Елизаветы ІІ

    Охранник, прослуживший в Букингемском дворце 23 года, решил рассказать собственную версию событий той ночи. Он опроверг вечернее возвращение принца Эндрю. Офицер уверен, что наследник королевы вернулся домой лишь утром. Мужчина отметил, что герцог был не в самом хорошем расположении духа и оскорблял сотрудников.

    Кроме того, объявился еще один свидетель, который наблюдал за недостойным поведением принца Эндрюна. Инцидент случился на карибском острове Эпштейна Паэдо. «Я видел, как принц Эндрю ощупывает Вирджинию Робертс. Он схватил ее за задницу и все в таком духе. Они целовались. Он притирался к ней и нащупывал ее достоинства», - вспоминает Стив Скалли.

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    знаменитости дети звезд Королева Елизавета II изнасилование
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