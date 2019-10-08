Влад Яма похвастался в сети семейным обедом и нарвался на критику (фото)



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instagram.com/vladyama_official

Влад Яма показал «хозяйку» жену

Популярный украинский шоумен и танцор Влад Яма похвастался в сети семейным обедом, который приготовила жена-красавица.

«Любимая жена Лилия Яма приготовила для любимых родителей. Подольше бы таких застолий», — отметил он.

На опубликованном снимке видно семейные посиделки. Однако пользователи сети обратили внимание на один немаловажный факт, который озадачил почти всех.

instagram.com/vladyama_official

«Ого сколько наготовила», «приятного аппетита», «Самая большая тарелка у хозяина дома», «Ого. Аж один салат. Хазяйка однозначно», «Говорят, мужчина выбирает жену похожую на маму. Они у вас чем-то похожи между собой», «Ага, мы привыкли ЖРАТЬ. А потом животы болят….. Прекрасно приготовила Ваша жена. Вон свекор довольно кладет себе добавку. Выглядит вкусно», «Салатики приготовила?», — пишут они.

Долгое время Влад Яма скрывал все подробности своей личной жизни, не рассказывая прессе и поклонникам, что женат на своей возлюбленной Лилиане и воспитывает сына Леона. Впрочем, вскоре Влад все же признался — он счастливый муж и отец.

«Я хочу еще. Хотим девочку. Жена не против. Пока не было Леона, хотел четверых. Но появился малой, и какое-то время мы вообще об этом не говорили. Год, наверное. Потому что это было немножко сложнее, чем мы себе представляли: первые недели, месяцы. А сейчас… Уже, наверное, скоро. Мы не настолько молоды, чтобы откладывать это еще на пять лет», — признался хореограф.

Джерело: politeka.net