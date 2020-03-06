Влад Яма показал редкое фото с сыном
instagram.com/vladyama_official
Влад Яма вместе с женой Лилианой и их сыном Леоном отдохнули в Майами
Для семейной съемки во Флориде Яма арендовал красный спортивный автомобиль Ferarri, о котором так мечтала его супруга. Именно на его фоне он и запечатлен с 4-летним Леоном на плечах, при этом малыш отвернул лицо в сторону, глядя на машину.
Звездный отец и его сын выбрали для съемки семейные образы - спортивные футболки с номерами, шорты и кроссовки. Малыш забавно держится за папину лысину рукой, а тот счастливо улыбается.
«Мое Счастье», — коротко подписал публикацию хореограф.
instagram.com/vladyama_official
Растроганные поклонники Влада рассыпались в комплиментах и отметили, что его семья прекрасная и вдохновляющая.
Лилиана также не смогла удержаться и оставила милый комментарий: «Мои».