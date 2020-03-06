Беременная Кэти Перри перенесла свадьбу с Орландо Блумом из-за вспышки коронавируса



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Накануне стало известно, что Кэти Перри ждет ребенка

Певица хотела сыграть свадьбу в Японии

35-летняя Кэти Перри недавно оригинально заявила в сети о своей беременности от 43-летнего Орландо Блума. Теперь пара еще больше желает узаконить отношения, но с этим пока придется повременить.

Известно, что певица хотела сыграть свадьбу в Японии. Кети намеревалась пригласить на бракосочетание, которое должно было пройти в июне, порядка 150 гостей. Однако ее планам помешала эпидемия коронавируса, которая стремительно распространяется по всему миру, сообщает Daily Mail.

Кэти Перри и Орландо Блум начали встречаться еще в 2016 году. В феврале 2019-го пара обручилась и с этого момента несколько раз переносила торжество. Поначалу звездная невеста никак не могла определиться с местом проведения свадьбы. Потом стало известно, что Кэти и Орландо не могут совместить свои рабочие графики.