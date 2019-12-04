Творец «Грибов» Юрий Бардаш заявил, что в Украине «притесняют русскоязычное население»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Продюсер пожаловался на то, что в Украине якобы «притесняют русскоязычное население», и у несогласных даже нет возможности возразить

Экс-участник «Грибов» подчеркнул, что происходящее – «очень больно и очень плохо и отвратительно»

Известный украинский продюсер (Quest Pistols, «Нервы», «Грибы») Юрий Бардаш дал скандальное интервью российскому блогеру Юрию Дудю. По мнению творца «Грибов», в Украине «притесняют русскоязычных».

«Сейчас такая ситуация, что запретили или отменили, я не знаю как это назвать, все русские школы. В Украине, ну не знаю, 50% или 45, или 60 русскоговорящих людей, которые выросли, родились, впитали русский язык, и это их родной язык. Украина их страна родная, но язык их русский. И как бы чувствуется давление, жесткое давление на этих людей. И вроде бы как, что-то хочешь сказать – ты сразу сепаратист, сразу ватник. Или вышиватник. Я не знаю, столько напридумывали этих слов», – заявил он.

В то же время продюсер подчеркнул, что не пытался углубляться в вопрос.

«Понимаешь, я глубоко в эту х**ту не влезаю», – добавил он. Также Бардаш подчеркнул, что происходящее — «очень больно и очень плохо и отвратительно».