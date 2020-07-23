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    Волонтеры спасли лошадь, которую уже посчитали погибшей. Она выжила и стала красавицей

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    Волонтеры спасли лошадь, которую уже посчитали погибшей. Она выжила и стала красавицей

    Пони назвали Хайди, и сначала на нее нельзя было взглянуть без слез

    Волонтеры спасли лошадь, которую уже посчитали погибшей. Но она выжила и показала, какой красавицей может быть

    На преображение животных, которые попали в сложные жизненные обстоятельства, всегда приятно смотреть. Превращением из истощенной, обезвоженной и грязной лошади в настоящую красотку может похвастаться и пони по кличке Хайди. Ее нашли на одной из строительных площадок в Британии и передали волонтерам из приюта для лошадей. Там все были в шоке от ее состояния, но благодаря своей воле к жизни она смогла со всем справиться и показать, какой симпатяшкой может быть.

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    Волонтеры спасли лошадь, которую уже посчитали погибшей. Она выжила и стала красавицей
    Волонтеры спасли лошадь, которую уже посчитали погибшей. Она выжила и стала красавицей
    Волонтеры спасли лошадь, которую уже посчитали погибшей. Она выжила и стала красавицей
    Волонтеры спасли лошадь, которую уже посчитали погибшей. Она выжила и стала красавицей
    Волонтеры спасли лошадь, которую уже посчитали погибшей. Она выжила и стала красавицей
    Волонтеры спасли лошадь, которую уже посчитали погибшей. Она выжила и стала красавицей
    Волонтеры спасли лошадь, которую уже посчитали погибшей. Она выжила и стала красавицей
    Волонтеры спасли лошадь, которую уже посчитали погибшей. Она выжила и стала красавицей

    Люди позвонили в общество защиты животных, когда обнаружили умирающего пони на одной из строительных площадок в британском графстве Дарем. Волонтер, прибывший на место, был в шоке от состояния лошади и даже посчитал, что животное уже умерло.

    Однако оказалось, что пони все еще дышит, поэтому волонтер срочно вызвал подмогу

    Животное оказалось в настолько тяжелом состоянии, что уже не могло самостоятельно встать, поэтому его поднимали сразу пять человек. Ветеринар и работники общества защиты животных решили, что у лошади есть шанс на выздоровление, но это будет очень непросто. Ее отправили в приют для лошадей Here4Horses, где ее лечением занялись профессионалы.

    Пони назвали Хайди, и сначала на нее нельзя было взглянуть без слез

    Она была в пролежнях, грязной, обезвоженной, истощенной. Чтобы помочь Хайди восстановиться, две лошади сдали несколько литров крови, которую потом перелили пони.

    С Хайди состригли всю лишнюю шерсть, и после этого стало ясно, что она в куда более истощенном состоянии, чем казалось до этого. Но благодаря программе восстановления она почти сразу же начала набирать вес, а ее пролежни начали заживать

    Постепенно Хайди смогла самостоятельно садиться, а позже она уже могла стоять. Сначала волонтерам приходилось поднимать Хайди на ноги, но позже она окрепла и уже стала вставать самостоятельно. Ее даже стали выпускать погулять во двор.

    Благодаря работе волонтеров и своей воле к жизни, Хайди превратилась в жизнерадостную лошадь

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    в мире животных животные волонтер новости
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