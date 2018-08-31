Волшебные фотоманипуляции, которые возвращают веру в сказку



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Роберт Янс – путешественник, художник и фотограф из Гамбурга

В своих работах Роберт Янс изображает миры, в которых фантазии куда больше, чем реальных событий.

На своей странице в Instagram, под ником nois. он публикует свои работы и у него уже более миллиона подписчиков из разных уголков мира.

Джерело: Культурология