Волшебные фотоманипуляции, которые возвращают веру в сказку
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Розсилка
Роберт Янс – путешественник, художник и фотограф из Гамбурга
В своих работах Роберт Янс изображает миры, в которых фантазии куда больше, чем реальных событий.
На своей странице в Instagram, под ником nois. он публикует свои работы и у него уже более миллиона подписчиков из разных уголков мира.
Путешествия на воздушных шарах, фантастические пейзажи, волшебные животные – каждая из его фотоманипуляций – сказка, которая уводит от повседневных проблем и дарит радость.Читайте также: Венецианский кинофестиваль-2018: самые яркие образы звезд с открытия
Джерело: Культурология