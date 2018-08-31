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    Фото

    Волшебные фотоманипуляции, которые возвращают веру в сказку

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    Волшебные фотоманипуляции, которые возвращают веру в сказку

    Роберт Янс – путешественник, художник и фотограф из Гамбурга

     В своих работах Роберт Янс изображает миры, в которых фантазии куда больше, чем реальных событий.
    На своей странице в Instagram, под ником nois. он публикует свои работы и у него уже более миллиона подписчиков из разных уголков мира.
    Путешествия на воздушных шарах, фантастические пейзажи, волшебные животные – каждая из его фотоманипуляций – сказка, которая уводит от повседневных проблем и дарит радость.

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    Волшебные фотоманипуляции, которые возвращают веру в сказку
    Волшебные фотоманипуляции, которые возвращают веру в сказку
    Волшебные фотоманипуляции, которые возвращают веру в сказку
    Волшебные фотоманипуляции, которые возвращают веру в сказку
    Волшебные фотоманипуляции, которые возвращают веру в сказку
    Волшебные фотоманипуляции, которые возвращают веру в сказку
    Волшебные фотоманипуляции, которые возвращают веру в сказку
    Волшебные фотоманипуляции, которые возвращают веру в сказку
    Волшебные фотоманипуляции, которые возвращают веру в сказку
    Волшебные фотоманипуляции, которые возвращают веру в сказку
    Волшебные фотоманипуляции, которые возвращают веру в сказку
    Волшебные фотоманипуляции, которые возвращают веру в сказку
    Волшебные фотоманипуляции, которые возвращают веру в сказку
    Волшебные фотоманипуляции, которые возвращают веру в сказку
    Волшебные фотоманипуляции, которые возвращают веру в сказку
    Волшебные фотоманипуляции, которые возвращают веру в сказку
    Волшебные фотоманипуляции, которые возвращают веру в сказку
    Волшебные фотоманипуляции, которые возвращают веру в сказку
    Волшебные фотоманипуляции, которые возвращают веру в сказку
    Волшебные фотоманипуляции, которые возвращают веру в сказку

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    Джерело: Культурология

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