Выбраны самые лучшие свадебные фото со всего мира



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Best Destination Photos

В сети опубликовали подборку свадебных фото номинации «Свадьба в июле»

Американское свадебное агентство Junebug Wedding каждый год проводит конкурс Best Destination Photos и выбирает лучшие фотографии влюбленных пар, сделанные в самых красивых уголках нашей планеты.

На опубликованных снимках супружеские пары позируют на фоне звездного неба, пустыни или под водой. Также прогуливаться набережными Венеции, песчаными дюнами Маспаломаса на Канарских островах.

«Для этого конкурса мы отбираем фотографии, которые сочетают красоту пейзажей и подчеркивают отношения между людьми», – говорит Керри Шваб, главный редактор конкурса.

В конкурсе участвовали 5 000 снимков, и вот лучшие из лучших. Приятно посмотреть на счастливых людей, да еще на фоне таких волшебных пейзажей!

А зародился жанр свадебного фото 40-х годах XIX столетия, когда английский фотограф Роджер Фэнтон сделал первую в истории свадебную фотографию. И так как в то время иметь такую роскошь, как фотография, мог далеко не каждый, естественно, первыми ее обладателями были представители королевских кровей — принцесса Виктория и принц Альберт.

Принцесса предстала перед камерой в роскошном белом платье, и с этого момента оно стало неотъемлемым атрибутом свадебного дня.

Джерело: segodnya.ua