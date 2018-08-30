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    Шоу-биз

    Венецианский кинофестиваль-2018: самые яркие образы звезд с открытия

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    <span>Райан Гослинг</span> - Венецианский кинофестиваль-2018: самые яркие образы звезд с открытия
    Райан Гослинг

    29 августа, на итальянском острове Лидо состоялось торжественное открытие 75-го Венецианского кинофестиваля

    В 2018 году Венецианский фестиваль продлится до 8 сентября. За главную награду кинофорума – статуэтку Золотой лев – поборется 21 фильм. Также в рамках старейшего международного кинофестиваля будут вручены премии за лучшую режиссуру (Серебряный лев), Кубок Вольги за лучшую женскую и мужскую роль, приз жюри, награда Марчелло Мастроянни – лучшим молодым актеру или актрисе и другие призы.

    Фильмом-открытием Венецианского кинофестиваля 2018 стала картина «Человек на Луне» режиссера Дэмьена Шазелла с Райаном Гослингом в главной роли. Фильм описывает историю астронавта Нила Армстронга, который первым ступил на поверхность Луны.

    Жюри Венецианского фестиваля в этом году возглавляет мексиканский режиссер Гильермо дель Торо.

    В рамках открытия фестиваля в роскошных нарядах на красной дорожке засветились знаменитые актеры, режиссеры, сценаристы, продюсеры, модели и другие звезды.

    Они поразили элегантностью и утонченностью образов. Одними из первых стали Эмма Стоун, Райан Гослинг, Наоми Уоттс, Клэр Фой, Изабель Гулар, Джорджина Родригес и многие другие. 

    В следующие 10 дней ожидается прибытие Рэйчел Вайс, Тильды Суинтон, Дакоты Джонсон, Леди Гаги и Брэдли Купера.

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    Наоми Уоттс
    Клэр Фой
    Райан Гослинг
    Клеманс Поэзи
    Кристоф Вальц
    Сара Сампайо
    Барбара Палвин
    Изабель Гуллар
    Джорджина Родригес
    Команда фильма "Человек на Луне"
    Сара Сампайо

    Вполне вероятно, что звездный десант поддержат Брэд Питт, Шон Пенн и Джессика Честейн, главные герои «Древа жизни». 

    Джерело: hellomagazine.com

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