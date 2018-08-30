Венецианский кинофестиваль-2018: самые яркие образы звезд с открытия



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Райан Гослинг

29 августа, на итальянском острове Лидо состоялось торжественное открытие 75-го Венецианского кинофестиваля

В 2018 году Венецианский фестиваль продлится до 8 сентября. За главную награду кинофорума – статуэтку Золотой лев – поборется 21 фильм. Также в рамках старейшего международного кинофестиваля будут вручены премии за лучшую режиссуру (Серебряный лев), Кубок Вольги за лучшую женскую и мужскую роль, приз жюри, награда Марчелло Мастроянни – лучшим молодым актеру или актрисе и другие призы.

Фильмом-открытием Венецианского кинофестиваля 2018 стала картина «Человек на Луне» режиссера Дэмьена Шазелла с Райаном Гослингом в главной роли. Фильм описывает историю астронавта Нила Армстронга, который первым ступил на поверхность Луны.

Жюри Венецианского фестиваля в этом году возглавляет мексиканский режиссер Гильермо дель Торо.

В рамках открытия фестиваля в роскошных нарядах на красной дорожке засветились знаменитые актеры, режиссеры, сценаристы, продюсеры, модели и другие звезды.

Они поразили элегантностью и утонченностью образов. Одними из первых стали Эмма Стоун, Райан Гослинг, Наоми Уоттс, Клэр Фой, Изабель Гулар, Джорджина Родригес и многие другие.

В следующие 10 дней ожидается прибытие Рэйчел Вайс, Тильды Суинтон, Дакоты Джонсон, Леди Гаги и Брэдли Купера.

Вполне вероятно, что звездный десант поддержат Брэд Питт, Шон Пенн и Джессика Честейн, главные герои «Древа жизни».

Джерело: hellomagazine.com